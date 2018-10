El día que Griselda Sicialiani le pidió un autógrafo a su ex

Para todo el mundo, la primera vez que Adrián Suar y Griselda Siciliani se vieron fue durante las grabaciones de Sin Código. Sin embargo, la actriz reveló que conoció al padre de su hija muchos años antes, cuando era tan solo una niña. Invitada en PH: Podemos Hablar, relató cómo fue que terminó pidiéndole un autógrafo a quien años más tarde sería su pareja.

"Tenía 8 años, estábamos en un partido de fútbol de 'los galancitos' y yo quería un autógrafo de Pablo Rago", comenzó explicando. "El partido era a beneficio de una escuela en Laferrere (Buenos Aires) en donde mi papá era maestro. Fuimos con mis hermanas porque éramos las hijas del maestro, justo en la época de Clave de Sol".

Obnubiladas por los galancitos del momento, las chicas quisieron llevarse un recuerdo. "Acceder a Pablo era imposible, había un mundo de gente pidiéndole un autógrafo. Pero había otro pibe cerca que tenía menos personas alrededor, era Adrián", contó.

"Yo no lo conocía a él, pero me dijeron que le pida que me firme y fui. Me hizo una ralla en un papel, ni bola", remarcó entre risas. Inmediatamente, Andy Kusnetzoff quiso saber si aún conservaba el autógrafo. "No lo guardé, te juro que era un pedacito de papel con una línea hecha con lapicera".