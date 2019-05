Detienen a un hombre por acosar a Graciela Alfano en la calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Alfano vivió este miércoles un momento tenso en las calles de Buenos Aires. Un joven de unos 30 años empezó a seguirla y luego, al ingresar ella a un sucursal bancaria, el hombre entró detrás y comenzó a sacarle fotos y hacer gestos obsenos.

"'Por suerte no pasó a mayores porque en cuanto yo entré al banco y este muchacho que es joven y grandote y bien vestido se acercó a mí y sin pedir permiso me empezó a sacar fotos, parecía que estaba haciendo como un chiste, entonces no le prestè atención, pero como entré al banco y entró detrás de mí, y como no me gustó que entrara detrás mío, volví a salir porque estaba la policía afuera’’, contó Alfano a TN.

La actriz argentina, de 64 años, añadió que el joven también le tiraba besos y le hizo gestos no llegaban a ser obscenos pero si zarpados, según definió Alfano.

La policía tomó cartas en el asunto y detuvo al joven, quien se puso agresivo con los agentes y tuvieron que pedir refuerzos para reducirlo.