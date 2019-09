Desvalijaron la casa del "Pillo" Larrea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Larrea terminó la jornada del lunes post clásico con una desagradable sorpresa al llegar a su casa: la encontró desvalijada. Indignado, el comunicador publicó algunas fotos junto a un reclamo dirigido al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"Laburar todo el dia... Llegar a tu casa... Y darte cuenta que te la desvalijaron... No tiene precio !!! Gracias Bonomi... Gracias Ministerio del Interior... por garantizar la seguridad de la propiedad privada", escribió Larrea en la red social del pajarito y que este martes no estuvo al aire en Tirando paredes (1010 AM) a raíz de esta situación..

Fabián Bertolini, compañero de Larrea abrió la audición deportiva, se solidarizó con su colega que lo acompaña al aire todas las mañanas y agregó que, en Uruguay, nadie está ajeno a vivir un episodio de estas características.

"Un saludo a 'Pillo' que vivió una situación que no escapa a nadie. Pasó la madrugada sin descansar y lo importante en este caso es que tanto sus mascotas, que eran las únicas que estaban en la casa (en momento del robo), como su familia están bien. Siempre se dice que lo material es lo de menos en estos casos, pero cuánta impotencia da", dijo Bertolini esta mañana en la apertura de A fondo.