El destape de Marcela Tauro a los 53 años: "Lindo día para probar bikini"

La periodista Marcela Tauro revolucionó las redes sociales con una foto y un comentario en la previa del verano: "Tarde ideal para probar bikini", escribió junto a la imagen en la que luce las dos piezas.

La periodista de Intrusos, de 53 años, cosechó gran cantidad de likes y elogios por la publicación.

"Divina". "Diosa". "Un fuego". "Sos preciosa, que Dios te colme de bendiciones". "Bomba, la mejor". "Mujerón"... fueron algunos de los comentarios que recibió.

La panelista de Intrusos está en pareja con Martín Bisio, un joven rosarino 20 años menor que ella. La relación marcha viento en popa y el casamiento está previsto para el año entrante.

De hecho, cuando Tauro visitó Uruguay en ocasión de los Premios Iris, el joven hizo prueba de vestuario que será diseñado por los hermanos uruguayos Pablo y Luis Muto.

"Lo que más me gusta de Martín es que me banca. Tiene un aguante, pobre chico. Me contiene mucho y ve las cosas de otra manera, yo soy más dramática", remarcó hace poco la panelista de Intrusos.