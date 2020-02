Después del Maneco, Brian Núñez hizo un jingle para el candidato de Rivera Mauricio González

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del suceso viral de su jingle para el candidato a alcalde de Tranqueras, Maneco Lovatto, el músico de esa localidad Brian Núñez lo hizo de nuevo.

Por estos días ha comenzado a circular un jingle que creó para el candidato a intendente de Rivera colorado, Mauricio González. Núñez se insperó en la música de un conocido tema de Xuxa.

"Es la hora, es la hora. Es la hora de votar, oh, oh, oh. Con la 123 vamos a todos a ganar", dice en relación a la lista que apoya al candidato González.

En otro framento muy pegadizo, Núñez canta: "Mauricio intenden..., te, te, te".

La dura historia de vida de Brian Núñez saltó también a la fama viral luego de conocido su primer jingle. El músico de Tranqueras vivía en una situación muy precaria con su pareja y sus dos hijos.

La agrupación política de González y de Maneco Lovatto le donó los materiales para la construcción de una casa.