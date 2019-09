Después de #LosMásVistos, Floppy Tesouro confirmó que está separada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 11 días se los vio juntos en la fiesta de cumpleaños de su hija Moorea. Sin embargo, las especulaciones sobre una posible separación entre Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto vienen sonando fuerte hace varios meses atrás. Tras casi cuatro años de amor, dos de matrimonio y muchos más de amistad, la panelista de Incorrectas decidió hacerle frente a los rumores y confirmó su separación.

"Lo único que quiero decir es que la pareja no se está encontrando", comenzó Floppy, tras agradecerle a Moria Casán y a sus compañeras por el apoyo y la contención de estos días. Y a pesar de varios intentos por no quebrarse, la modelo no pudo seguir hablando y rompió en llanto.



Acusando ser "muy sensible" y "llorona", Tesouro siguió explicando los motivos de su separación. "Lo que quiero dejar en claro es que yo no quería que esto le esté pasando a mi familia. No es tirar la toalla, es ser honestos con lo que está sucediendo. Tuvimos una charla súper civilizada con Rodri. Ante todo siempre fuimos mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza con el otro para hablar. Tuvimos una charla de casi 4 horas donde fuimos honestos con esto que nos está pasando y es que no nos estamos encontrando", confió, dejando en claro que se trata de una decisión en conjunto.

Enseguida, aclaró que su marido ya se fue de la casa e intentó hacer una especie de mea culpa al respecto: "El es una gran persona y un gran papá, pero como pareja a veces uno elije un camino y el otro, otro. Yo soy muy Susanita, muy compañera. Me brindo mucho, me entrego entera y eso también a veces te hace golpear un poco contra la pared. Pero él es una gran persona que sé que me ama profundamente, y sé que su hija y yo somos los amores de su vida, como me dijo el día que se fue de casa".



"Es algo que tiene que pasar hoy, no sé qué pasará mañana. Tengo que ser honesta con esto que me está pasando ahora", apuntó, dejando la puesta abierta a una reconciliación. E intentando buscar razones sobre cómo llegaron a esta situación, la panelista de Incorrectas advirtió: "Yo en mi pareja busco un compañero de vida. Quizá me subí un poco a la moto esta de 'más libertad y demás', que obviamente al principio todo muy lindo y divertido. Me encanta salir con amigas y disfrutar pero bueno, también me encanta sentirme acompañada y protegida".



Y sin echarle la culpa a Fernández Prieto, enumeró los factores que provocaron este alejamiento en el último tiempo: "En estos últimos meses, entre los viajes de trabajo, los viajes de placer, la vida social que llevamos hubo un desencuentro, una desconexión, donde esa llama ya no estaba prendida".



"Yo soy muy independiente para mi trabajo pero con la pareja tengo esta cosa de ser demasiado dependiente. Soy consciente de que vine a esta vida para ser feliz y creo que los dos tenemos que ser felices juntos o separados. Esto fue de común acuerdo, fue charlado. Fue una decisión civilizada entre dos personas que se respetan y entienden que a veces el amor no alcanza", opinó Tesouro, afirmando que con Rodrigo van a seguir siendo "hermanos de la vida".



Por último, pidió públicamente que respeten este momento y que no haya especulaciones al respecto, ni empiecen a buscar culpables o terceros en discordia. "Por Moorea que es nuestro mayor tesoro y lo más lindo que tengo en la vida, esta es la mejor decisión hoy. Honestidad brutal, gente", concluyó, entre lágrimas.