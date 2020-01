Desopilante respuesta de Alberto Kesman a sus haters

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Kesman disfruta de un merecido descanso en Punta del Este, pero eso no quita que esté pendiente de la actividad deportiva. Por eso, a través de su cuenta de Twitter, mantiene informado a sus seguidores sobre las principales noticias.

En esta ocasión, el "Mariscal" fue noticia por la forma en que escribió una noticia relacionada a los equipos grandes del fútbol local, que lo hizo blanco de críticas.

"Peñarol comienza el año con el mejor plantel en nombres 10 nuevos pedidos x el DT presión p el debutante Forlán.Nacional apuesta a la cantera y un solo ingreso c varias salidas hasta ahora.Desafío p Munua y presión p dirigentes q apostaron a un nuevo perfil luego de ser campeones", escribió textual el relator.

Al rato, Alberto recibió decenas de cuestionamientos por la forma en que encaró su tuit. A todos ellos (haters en su gran mayoría), les dedicó el siguiente tuit. "A los q critican mi redacción: ACEPTO con gusto. Soy así ,no me puedo reinventar! todos los días se aprende, “y entre nosotros “ alguna me lleve a febrero!! Jaja!!-pero estoy contento como soy !no me quejo!".

