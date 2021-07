La desgarradora carta de Cande Tinelli: "¿En qué momento me volví así de insegura?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Candelaria Tinelli está atravesando un momento difícil. Mientras su madre, Soledad Aquino, permanece internada en un sanatorio de Buenos Aires, donde se recupera luego de haber recibido un trasplante de hígado, la hija de Marcelo Tinelli se refirió a su presente con una carta publicada en su cuenta de Instagram.



“¿En qué momento de mi vida me volví así? Así de insegura, así de triste, así de solitaria, de confundida...así de rota”, escribió al comienzo de su carta. “Cada persona tiene derecho de crecer segura, confiada y con metas plasmadas, pero yo siento que la vida para mí sólo va de mal en peor. Que salgo de una para ya estar en otra. ¿En qué momento la vida se volvió en mi contra? ¿En qué momento la vida me dio la espalda, dejándome en soledad y con el corazón hecho pedazos? ¿En qué momento de mi niñez comencé a ser así?”.



“Yo sé que ya no soy la misma niñita a la que todos podían herir fácilmente, pero yo siento que me estoy ahogando en la soledad, en la tristeza y en la falta de seguridad. Me estoy preguntando en qué momento dejé de sonreír tan a menudo, en qué momento dejé de ser tan alegre y explosiva. Ojalá pudiera ser menos fría con la gente que amo y empezar a serlo con la gente que se lo merece”, concluyó.

Luego de su reflexión, la influencer aclaró por qué lo había publicado. “No quiero que se preocupen por el texto que subí, es un texto que yo no escribí, pero lo vi y me gustó mucho. Y me siento bastante identificada, lo debo admitir. Pero algunas cosas, otras no. No se asusten, porque hay mucha gente que me está escribiendo preocupada, los amo”, señaló a través de la misma red social.



Y agregó, refiriéndose a la salud de Aquino: “No puedo negar que estoy triste porque tengo a mi mamá internada hace tres meses, luchándola. Es una situación muy difícil, que a uno es como que se le detiene el tiempo y la vida sigue pasando, pero para vos el tiempo se detiene ahí y perdés un poco la risa y las ganas de sociabilizar y todo. Sumado a la pandemia, ¿no? Obviamente que me cuido extremamente, porque lo que menos quiero es contagiarla a mamá de Covid”.



Cande Tinelli junto a Soledad Aquino. Foto: Captura de Instagram.

Por otro lado, Cande también resaltó otros de los factores que la hacen sentir decaída. “También me pone como muy triste todo lo que está pasando en el mundo, lo mal que veo a la gente, el enojo y la angustia que tiene la gente. Todo lo que pasa con los animales, verlos en cautiverio, en el matadero, que nadie haga nada. No voy a generalizar porque somos muchos los que hacemos e intentamos que haya un cambio, pero es muy desesperante y me parece súper triste el mundo hoy en día”, cerró angustiada.



A fines de junio, la cantante había compartido un desgarrador posteo pidiendo por la salud de su mamá. “Prendan una vela, recemos, todo sirve en este momento. Cadena de oración, todo, todo, lo necesita para seguir luchando. Dale, mamá, que vas a estar bien. Si pudiese darle mi energía, mi salud, mis órganos, mi sangre, juro que lo haría. Merecés ser muy feliz, mamá”, había escrito junto a una imagen en la que se la ve abrazándola con fuerza a Aquino, que estaba recostada en la cama del sanatorio.