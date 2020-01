Desesperado pedido de Cinthia Fernández tras haber sido víctima de un robo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cinthia Fernández hizo un pedido desesperado a través de sus historias de Instagram. Entre lágrimas, la joven contó que mientras compraba en un supermercado de Escobar, le robaron la billetera, donde tenía sus documentos y los de sus hijas, además de sus ahorros: "Les juro que necesito ese dinero y lo junté con mucho esfuerzo, por favor sean honestos y devuélvanlo".

La modelo se mostró en un primer plano y le habló a todos sus seguidores quebrada en llanto: "Por favor necesito que la persona que se llevó mi billetera ayer me la devuelva. Yo subí las bolsas al auto y me la dejé en el carro. Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata, por eso tenía dólares, que ya fueron denunciados y no los van a poder usar".

Después aseguró que está dispuesta a ofrecer una recompensa a quien devuelva la suma de dinero y su documentación: "Les pido que sean honestos y dejen todo acá en el supermercado. Por favor ayúdenme y devuélvanlo. Está todo denunciado y no van a poder usar nada. Tenía todos mis documentos y los de las nenas".

Fernández tuvo un difícil comienzo de año: la semana pasada fue tendencia en las redes sociales por haber llorado en vivo en Los Ángeles de la mañana al ver a su expareja, Martín Baclini, festejar el Año Nuevo con otra mujer. Y ahora, tras este hecho desafortunado, volvió a quebrar en llanto y rogó que le devuelvan sus ahorro

El año pasado también atravesó momentos difíciles. Primero, su separación de Baclini mientras ambos participaban como pareja en el "Súper Bailando" y después, el embargo de su sueldo por la causa contra Tristán, a quien había denunciado públicamente por acoso, pero perdió el juicio y como contraataque el actor inició acciones por calumnias e injurias. Finalmente, la justicia determinó que Fernández debe pagarle una suma de más de 150 mil pesos.