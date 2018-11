Desesperado pedido de Benjamín Vicuña después de un robo

En el día de hoy, Benjamín Vicuña se convirtió en otra víctima de la inseguridad. El actor chileno publicó en Twitter un pedido muy especial después de que le arrebataran su mochila en el barrio de Palermo, en Buenos Aires."Me acaban de robar en Cabrera y Gurruchaga mi mochila con el teléfono, todos mis documentos y cosas personales, entre ellas, fotos de mi hija. Por favor, si alguien las encuentra, comunicarse por esta vía", escrubió en su cuenta.

"Revisé por toda la zona, no encontré nada. Cualquier novedad, por favor acercarse a Cabrera 4829. Gracias", agregó desesperado por encontrar sus pertenencias, sobre todo las fotos que se presumen que son de su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre del 2012.

El actor no dio más detalles del robo, y tampoco hizo ningún tipo de descargo sobre la inseguridad. Su pareja, la China Suárez, no tardó en replicar el mensaje en su cuenta para ayudarlo a recuperar las pertenencias sentimentales que se llevaron los ladrones. A pesar de toda la gente que se sumó a compartir el tweet, la mochila aún no apareció.