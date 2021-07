El desesperado mensaje de Bambi, hermano de Chano: "Llámense a silencio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Chano Charpentier continúa internado en terapia intensiva tras recibir una herida de bala por la que debió ser operado. Le extirparon el bazo, parte del páncreas y un riñón, y le suturaron una perforación en el colon.

Este lunes, tras versiones cruzadas que enfrentaron la versión de la policía, que habló de un brote psicótico, con la de la madre del ex Tan Biónica que aseguró que su hijo no estaba agresivo y que un policía le disparó por "inoperancia", fue el hermano del cantante el que se expresó.

Bambi (Gonzalo Moreno Charpentier), quien también fue parte de Tan Biónica y tiene una carrera como solista, publicó un sensible mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió empatía y, para aquellos que no pueden tenerla, un llamado a silencio.



"Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia", escribió Bambi junto a un emoji de un corazón y a unas manos unidas en forma de rezo. "Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento, intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustede. O tan sólo llámense a silencio por favor".

Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia 🙏🏼♥️

Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por uds. O tan sólo llámense a silencio por favor. — BΛMBI (@bambiTB) July 26, 2021

Tan Biónica se separó en 2016 y aunque ambos hermanos siguieron caminos musicales distintos, mantienen una estrecha relación.

En las redes sociales se generaron diferentes pedidos de cadena de oración y mensajes dedicados a Chano, como el de Ale Sergi de Miranda!, que en su cuenta de Instagram escribió: "Me pone muy triste la situación de Chano. Aparte de parecerme un talento enorme, doy fe de que es una gran persona, así como todos los Tan Biónica. Los adoro a todos. Tengamos pensamientos positivos para él y su familia. Sé que se va a recuperar".