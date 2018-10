El desencanto de Soledad Silveyra: "No apoyo más a Cristina"

Cuando se trata de política, muchos actores prefieren guardar silencio y no expresar sus convicciones, pero Soledad Silveyrano entra dentro de ese grupo. En una entrevista radial con el programa Polino Auténtico, la actriz habló sobre el peronismo y como su visión fue cambiando con el tiempo.

"Apoyé al kirchnerismo siempre que tuviera que ver con la cultura, pero no apoyo más a Cristina", dijo convencida, admitiendo que con el tiempo empezó a sentir que no pertenecía a ese lugar en el que estaba. "Fue muy doloroso. Era una fiesta, hubo mucho trabajo pero yo sólo hice un sólo programa durante su mandato, y ni siquiera sabía que lo producían ellos".

Solita creció entre peronistas, sin embargo a pesar de admirar ciertos aspectos, nunca se sintió parte del movimiento. "Me he criado con peronistas maravillosos, a quienes quiero y respeto, pero siempre vi la izquierda y la derecha del peronismo. Nunca he sido oficialista, pero esa cosa de pertenecer me encanta, le tengo mucha envidia a los peronistas".

Además, expresó como se sintió cuando salieron a la luz los cuadernos K, con información sobre los manejos hechos durante el gobierno anterior. "Siento mucho dolor. Si el kirchnerismo no respeta al juez vamos a pasar años discutiendo esto", argumentó antes de opinar sobre la situación actual del país. "Una cosa que me parte el corazón es la cantidad de plata que los argentinos tenemos fuera del país, si esa plata viniese acá no tendríamos tantos problemas".

"Es muy duro el momento que estamos viviendo, las cifras de hoy son imposibles. Nos tenemos que comprometer todos y apoyar al país, nos falta patriotismo. No nos hace bien, esta grieta no se va a terminar nunca"