El descargo de Thelma Fardín por el plagio de una foto

Instalada en México, donde pasa la cuarentena obligatoria por coronavirus Covid-19, Thelma Fardin también mostró su vida cotidiana durante la emergencia sanitaria , y compartió una foto en la que se ve el reflejo de una figura femenina que causó gran revuelo. ¿La razón? Algunos usuarios, incluyendo una modelo polaca muy popular en Instagram, aseguran que la foto no es de Fardin.

"Y esta es de una noche Mexicana que no sabía de encierro, pero si de dolor que me devoraba la carne", escribió la actriz argentina en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que una mujer se refleja en una puerta de vidrio. Las repercusiones de la foto fueron muy positivas hasta que, Magdalena Nalecz , una influencer polaca con más de 42.000 seguidores, llegó a la publicación de Fardin.



"Etiquetame en la foto que has compartido o borrala" , comentó la modelo polaca en la publicación de Thelma. En ese momento, algunos usuarios aprovecharon la situación para criticar a la actriz, que luego de unos minutos borró la foto.

Thelma Fardin robandole fotos a una modelo polaca e inventandose una vida paralela EN ESTA CUARENTENA SE ABURRE EL QUE QUIERE pic.twitter.com/d5B9tBHcTG — franco / follow limit (@brillamila) March 28, 2020

Finalmente, la actriz publicó una serie de stories en las que se defendió de la acusación de Nalecz.



“Si subo una foto en malla no fui abusada. Si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo, porque ¿cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido. “Si subo una foto del vino que me estoy tomando, no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia”; aseguró.

“Me entristece pensar que en su cuarentena, en vez de hacer una introspección, siguen escupiendo violencia. En vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana, elijen invertir el tiempo en agredirme"", añadió.