Durísimo cruce entre Peke Sander y el periodista Sebastián Corbo

La periodista de Tenfield Fernanda "Peke" Sander, habitualmente asignada a las coberturas de Carnaval, debutó en fútbol en estos días, en concreto con el partido del fin de semana de Danubio - Rentitas.

Compartió la noticia de su estreno con alegría, pero también le valió un duro comentario. En concreto, el periodista Sebastián Corbo, relator y ex TV libre, publicó en Instagram una captura de Sander en cancha y comentó: ¿Tan mal está Tenfield?

Cuando un seguidor comentó ""ya todos sabemos por qué está ahí, no?", Corbo aprobó el lo dicho y agregó: "No solo eso, es manya asquerosa, a mí me bloqueó de Twitter".

Frente al ataque, Sander resolvió responder con un descargo en Twitter e Instagram. "Este es el concepto que tiene el periodista Sebastián Corbo sobre las mujeres (o al menos sobre mí) a quienes se les da la posibilidad de trabajar en fútbol. Así estamos", escribió en Twitter al compartir las capturas con los comentarios de Corbo.

Este es el concepto que tiene el periodista Sebastián Corbo sobre las mujeres (o al menos sobre mí) a quienes se les da la posibilidad de trabajar en fútbol. Así estamos. pic.twitter.com/V9cNKHPbDA — Peke Sander 🍑 (@PekeSander) October 14, 2020

En Instagram, la periodista se extendió. "Ya que con este muchacho Sebastián Corbo nos tenemos bloqueados mutuamente, me gustaría que alguien le haga llegar mi deseo de que haga terapia, ya que evidentemente debe tener un problema de envidia, o de cosas sin resolver, o de resentimiento (para con mi persona y para con todos los que trabajan en la empresa en la que me desempeño)", escribió.

"El típico prejuicio machirulo de que las mujeres estamos donde estamos por “ya todos sabemos por qué está ahí”. Así son, nefastos! Cuántas más piedras me tiren, más alto será mi pedestal. Besitos, Seba. Que puedas capitalizar todo ese odio en algún triunfo en tu vida", se despidió.

Las publicaciones de Sander generaron que "Peke" se convirtiera en trending topic (tema tendencia) de Twitter y se multiplicaron expresiones de apoyo a la periodista de Tenfield.

Marcelo Fernández, Ana Inés Martínez, Karen Todoroff, Nadia Fumeiro, Diego Miranda, entre otros, escribieron mensajes de respaldo a Sander.

Por el hecho de ser mujer cargamos con eso de que nos pegan muchas veces con agravios que están impuestos, o que están en la imaginación de muchos/as. Seguro saliste correcta y fresca, y él lo vio por TV 📺😎 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) October 14, 2020

Si bien Corbo eliminó el comentario original de Instagram, se expresó con otra publicación. En concreto, compartió la frase: "Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envida, te hace valioso. Y al final, esos que te desean lo peor, tienen que conformarse que siempre te ocurre lo mejor".