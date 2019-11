El descargo del músico Christian Cary por las críticas tras haber sido parte de "la ola cultural"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christian Cary (La Triple Nelson) dedicó un extenso hilo de Twitter a la coyuntura de enfrentamiento político que ha proliferado en redes sociales y que la fue víctima. Luego de haber sido parte del spot "La ola cultural" en apoyo a la candidatura de Daniel Martínez, Cary denunció haber recibido "insultos".

El músico se definió como de "izquierda" y aclaró: "El FA (Frente Amplio) NO ME PAGA por salir en un reclame, ni por escribir en redes, ni por decir lo que pienso y voto. "El FA paga cuando haces una actuación (siempre y cuando no la hagas gratis por tu decisión en apoyo), así como los demás partidos imagino que hacen ya que es un trabajo como cualquier otro", añadió.

Cary también contó que tras lo sucedido con Lucas Sugo, quien fue criticado por su actuación en un acto de Luis Lacalle Pou, Cary lo llamó por teléfono en señal de solidaridad.

"Deseo que gane quien gane (todo indica que va a ser la coalición) el país vaya lo mejor posible para la gente", añadió.

"No odio a nadie, no le deseo el mal a nadie, no quiero matar ni que maten a nadie. Deseo que la democracia no se vuelva a ir Nunca más de mi País, eso si lo deseo", concluyó.



El FA paga cuando haces una actuación (siempre y cuando no la hagas gratis por tu decisión en apoyo), así como los demás partidos imagino que hacen ya que es un trabajo como cualquier otro y debe ser remunerado como tal. — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019

NEGATIVO, no estoy ahora en la política, estuve siempre, osea que si me fuiste a ver antes, me viste siendo del mismo partido político que lo soy hoy y con los mismos ideales que hoy y si te gustó o no te gustó cuando me viste, era el mismo que soy hoy, no cambié ni cambiaré. — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019

No hago música para tener más Fans o menos "Fans" ni para vender más o menos discos, ni para caerle bien a más o menos personas, hago música porque es lo que amo hacer y me hace mucho bien cuando lo hago y tengo la suerte de vivir por, para, de y dentro de ella y eso lo agradezco — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019

y no tantos años que logré llegar a fin de mes sin estar preocupado por ello.

Me afectan las cosas de los demás, no puedo ser esquivo a lo que me duele, creo en que el mundo siempre puede ser un poco mejor, siempre y cuando se quiera y trabaje para eso. — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019

contarle que a nosotros nos estaba pasando lo mismo con un montón de personas o en muchos casos cuentas falsas en redes sociales donde nos insultaban, maltrataban, menospreciaban y denigraban por haber hecho videos en apoyo a — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019

simplemente era hablar con una personas que así como a [email protected] le estaba pasando algo que no está bueno que le pase a nadie.

Deseo que gane quien gane (todo indica que va a ser la coalición) el país vaya lo mejor posible para la gente. — Christian Cary (@ChristianCary8) November 26, 2019