El descargo de Marcel Keoroglian tras haber sido acusado de agresión por la Intendencia

La sanción y consecuente eliminación de Doña Bastarda del concurso de Carnaval calienta el debate carnavalero por estas horas. Para colmo, la Intendencia de Montevideo, a través de su directora de cultura Margarita Percovich, emitió un comunicado en el que acusa a los integrantes de la murga de agresión al jurado y nombra específicamente a Marcel Keoroglian como autor de los insultos.

Pero el humorista no se quedó callado. A través de un extenso descargo en su cuenta de Facebook acusa a la comuna de "mentir".

"La Intendencia miente. De mi parte no hubo agresión, ni siquiera vi a ninguno de los jurados ni autoridades porque cuando grité ellos estaban a mas de 80 metros, no a la vista, si no dentro del lugar donde daban los fallos. Me nombran a mí para no decir que mil personas les gritaban reclamos de todo tipo", escribió el comunicador.

Doña Bastarda fue sancionada con quita de puntos por emplear la guitarra tres minutos más de ​lo que autoriza el reglamento. Pero los responsables de la agrupación aseguran que se basaron en un reglamento que la Intendencia subió a su página web y que no incluía esa limitación en el articulado.

"La murga realizó descargos y la IM los desestimó, aun reconociendo su GROSERO error. Es más, cuando vieron que teníamos razón y el reglamento que subieron estaba mal, lo sacaron inmediatamente y pusieron otro (por suerte tenemos las capturas de pantalla de la maniobra)", escribió Keoroglian en su descargo.

Luego hizo una punzante crítica a las autoridades de la IM y a los políticos en general. "Cuando un ciudadano común se equivoca va en cana, cuando usted se excede de velocidad lo multan, cuando se equivoca un político no pasa nada, también pagamos los platos rotos nosotros. ¿O usted vio que el que se gastó 80 o 90 millones de dolares en el corredor Garzón tuviera una sanción?", aseguró.

Sobre el final reconoce qué fue lo que le gritó a los componentes del jurado, a 80 metros de distancia. "Están arruinando el carnaval por un puestito en la Intendencia, políticos de mm", fue su grito "con el alma".

Lee el descargo completo:

La Intendencia miente. De mi parte no hubo agresión, ni siquiera vi a ninguno de los jurados ni autoridades porque cuando grité ellos estaban a mas de 80 metros, no a la vista, si no dentro del lugar donde daban los fallos.

Me nombran a mí para no decir que mil personas les gritaban reclamos de todo tipo.

La quita de puntos se originó por el uso excesivo de la guitarra y yo acepto los reglamentos, y además NO ME GUSTA LA GUITARRA en la murga a no ser para dar los tonos.

Pero la intendencia publicó el reglamento en su pagina oficial, firmado por Mariana Percovich, y estaba mal, le faltaban artículos, los muchachos de la murga lo leyeron y en buena fe creyeron que no había limites para utilizar instrumentos.

La murga realizó descargos y la IM los desestimó aun reconociendo su GROSERO error.

Es más, cuando vieron que teníamos razón y el reglamento que subieron estaba mal, lo sacaron inmediatamente y pusieron otro (por suerte tenemos las capturas de pantalla de la maniobra).



Cuando un ciudadano común se equivoca va en cana, cuando usted se excede de velocidad lo multan, cuando se equivoca un político no pasa nada, también pagamos los platos rotos nosotros.

¿O usted vio que el que se gastó 80 o 90 millones de dolares en el corredor Garzón tuviera una sanción?

Al revés, se cubren entre ellos y siguen cobrando sueldos de privilegio.

En este caso del reglamento incorrecto. ¿No era más sincero y delicado asumir el error y en vez de descontarle 82, descontarle 80, aunque sea como gesto simbólico por SU GROSERO ERROR?

¿Acaso iban a perder sus puestos por reconocer que se equivocan?

No lo sé, pero el sillón lo defienden con uñas y dientes.



Por eso grité con el alma: "Están arruinando el carnaval por un puestito en la Intendencia, políticos de mm".



No agredí a nadie, grité al viento y lejos de ellos lo que pienso.

Porque llegó la hora de que cuando se equivocan los políticos también tengan una sanción como la que tuvo la murga, como la que tiene usted cuando se equivoca.



Este ha sido un gran carnaval y estoy orgulloso del grupo que integro, unos botijas de 20 años que tuvieron y tuvimos nuestros errores y pagamos caro por ellos.

La Intendencia no pueden decir lo mismo.



¡¡¡Felicitaciones a todos los compas que entraron a la liguilla y viva el carnaval!!!