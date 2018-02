El descargo de Ignacio Álvarez luego de fallo adverso en la Justicia

El periodista Ignacio Álvarez respondió al fallo de la jueza Gabriela Rodríguez Marichal, quien sentenció con un "apercibimiento" a Canal 4 y a Santo y seña por la difusión de un caso de abuso sexual en 2015 y en el que se tomó testimonio de la propia niña y de su hermana. Si bien no se difundió nombres, rostros o voces de la menores, el INAU denunció a los responsables del programa por presunta "violación del derecho a la privacidad".

La magistrada Rodríguez Marichal hizo lugar a la denuncia y argumentó que si bien no se comprobó que las niñas hayan sido identificadas, el daño habría sido potencial y por tal motivo, dictó la condena de apercibimiento.

Álvarez respondió al fallo a través de un extenso descargo en la red social Facebook. El periodista defendió el accionar del programa y de la periodista Patricia Martín, a cargo del informe. También calificó como "preocupante" la posición de Rodríguez Marichal.

"Para decirlo claro, según la Dra. Gabriela Rodríguez Marichal no importa que se asegure el anonimato de un niño abusado protegiendo su identidad: los medios de comunicación no pueden difundir el relato de un niño víctima de abuso sexual, porque al hacerlo “aunque no tuviera ninguna otra repercusión, igualmente se vulneró el derecho a la privacidad y a la intimidad de la vida que las niñas tenían y tienen, al difundirse públicamente cuestiones esencialmente privadas, con la agravante de que esa difusión se realizó emitiendo testimonios directamente emanados de las víctimas”, escribió.

Luego Álvarez vuelve sobre el punto y asegura: "Según esa jueza, los medios de comunicación no pueden informar sobre menores violadas, niños abusados o adolescentes explotados sexualmente, aunque no se los identifique, porque se estarían “difundiendo públicamente cuestiones esencialmente privadas”. Así de ridículo, inhumano y contradictorio como suena".

El periodista reafirma que a pesar del fallo, el programa continuará haciendo investigaciones y denuncias sobre abuso sexual en niños. Anunció incluso que están trabajando en tres casos para abordar en la venidera temporada de Santa y seña.