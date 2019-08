El descargo de Diego Píriz sobre el trágico caso del bebé fallecido en Ciudad del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Píriz, ha sido blanco de fuertes críticas en redes sociales luego de las primeras informaciones que dio respecto del caso del bebé fallecido en Ciudad del Plata.

En primera instancia, el periodista de Subrayado, había dado cuenta de una presunta salida a bailar de la madre, dejando a sus hijos a cargo de la hermana mayor, de 12 años. En su ausencia, a eso de las 5:00 AM, el bebé falleció de muerte súbita.

Sin embargo, la mujer declaró luego en Fiscalía que no había salido a bailar, sino que era madre soltera y trabajadora sexual. "No debí dejar a mis hijos solos pero no tenía un peso", declaró la mujer de 28 años.

Píriz apeló a las redes sociales para aclarar que la información primaria que ofreció se basó en fuentes policiales y en una amiga de la madre que había salido con ella esa noche. También pidió disculpas y destacó el caso como un "aprendizaje para futuras coberturas con estas complejidades".

"Nunca fue mi intención revictimizar a esta madre que vive junto a sus hijos una situación terrible", añadió.

TV Show supo además que el periodista se puso en contacto con la madre en cuestión y se puso a disposición para colaborar con ella.

Si bien lo que informé en twitter se basó en el testimonio de los policías, de los vecinos del barrio y de la propia amiga de la mamá que salió esa noche junto a ella, la investigación de Fiscalía hechó luz sobre un caso bastante más profundo, lamentable y complejo. — Diego Píriz (@diegopirizg) August 30, 2019

En este sentido, quiero pedir disculpas a quienes se hayan sentido molestos o agraviados por la publicación primaria. Nunca fue mi intención revictimizar a esta madre que vive junto a sus hijos una situación terrible. — Diego Píriz (@diegopirizg) August 30, 2019

Como en tantas otras situaciones y coberturas que ameritan una sensibilidad especial, estoy a disposición desde mi lugar, para ayudar y apoyar -siempre- todas aquellas causas sociales que nos hacen crecer y construir un mejor país. — Diego Píriz (@diegopirizg) August 30, 2019