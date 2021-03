El descargo de Blanca Rodríguez tras cortar móvil desde el 8M

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las agresiones a un equipo periodístico de Subrayado durante la movilización 8M por el Día Internacional de la Mujer están en el centro de la polémica. No solo por lo sucedido, sino por el comentario de Blanca Rodríguez en vivo.

"Si nos están tapando la cámara, no tiene sentido que hagamos la cobertura. No tiene ningún sentido que estemos allí", le dijo a la movilera Magdelena Correa. De hecho, más adelante en Subrayado no hubo otras salidas desde Plaza Cagancha.

La decisión de Rodríguez fue cuestionada en redes sociales. . "Apoyo a los colegas destratados hoy y a los que recibieron lineamientos que no hacen homenaje al periodismo", escribió por ejemplo el periodista Gabriel Pereyra.

La conductora de Subrayado recogió el guante y escribió un extenso descargo en Twitter para aclarar lo sucedido.

"Por favor, venimos haciendo periodismo hace décadas. Creemos que tergiversar y atribuir intencionalidad es un deporte muy destructivo. Sobre todo para quienes lo practican. Por eso para mitigar el daño que eso ocasiona les cuento que este 8 de marzo nos habíamos sentido convocados a una instancia que iba tener expresiones de arte vinculadas al compromiso con la defensa de los derechos de la mujer. Estando en el lugar nuestros compañeros fueron hostigados y no tenía sentido que se siguieran arriesgando cuando no había nada allí que lo ameritara porque se había desnaturalizado la convocatoria inicial, o tal vez, y viendo luego las reacciones, entendimos mal y nunca fuimos convocados. ¿Eso significa que vamos a ir solamente a donde nos reciban bien? Evidentemente no, y parece absurdo tener que decirlo.", escribió la periodista.

"En este año de pandemia nuestros compañeros y compañeras han expuesto su propia salud yendo a cubrir información a hospitales, fronteras, barcos, puertos y aeropuerto. Han cubierto inundaciones y tornados. Han estado en medio de balaceras y registrado decenas de tragedias humanas. Se han jugado la vida más de una vez. Nadie nos va a enseñar dónde y cuándo tenemos que estar. Lo hemos vivido en carne propia en este equipo al punto de poder separar lo importante de lo accesorio. De mi parte ni una palabra más sobre este tema", prosiguió.