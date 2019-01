Desafortunado comentario de Iván Noble abre debate

El sábado, una joven de 20 años denunció que fue violada por un hombre en uno de los baños del boliche Pueblo Límite, de Villa Gesell (Argentina), durante un recital del cantante de trap Duki.

El cantante Iván Noble hizo referencia al hecho con un desafortunado mensaje que levantó polémica en las redes. "Violaron a una chica en un boliche en Gesell durante un show de trap. Algo me dice que si hubiese sido en un recital de rock era primera plana en todos lados", escribió

en su cuenta de Twitter.

Violaron a una chica en un boliche en Gesell durante un show de trap. Algo me dice que si hubiese sido en un recital de rock era primera plana en todos lados. — Ivan Noble (@ivannoble) 20 de enero de 2019

Los mensajes de repudio ante esta declaración no tardaron en llegar. Los usuarios de la red social comenzaron a cuestionar al músico, diciéndole que no importa el género musical sino el hecho en sí mismo. El músico inició un debate con una seguidora a quien le comentó en detalle

su mensaje. "Me enteré de la noticia por la cobertura de un amigo. Me extrañó muchísimo que no sea, por ejemplo, Trendic Topic. Me pregunté si lo hubiese sido de haber ocurrido en un recital, por ejemplo, de La Renga. ¿Vos qué opinas? ¿Hubiese estado más visibilizado? Yo creo que sí. Que vos supongas que mi tuit es una suerte de defensa corporativa del rock es, para mi, un malentendido".

Después de contestarle directamente a algunas personas, el exlíder de Caballeros de la Quema no tardó en volver a hacer un posteo general para transmitir sus pensamientos. "Definitivamente creo que Twitter se está convirtiendo en una aldea repleta de malentendidos, debates enanos, sarcasmo de 2 con 20, indignación a la bartola. Un tiro al pichón jugado por sordos que gritan por si las moscas. Habrá q limitarse a compartir memes y goles de Messi."