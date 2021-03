Denisse Legrand y Gabriel Romano defendieron a Blanca Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actitud de Blanca Rodríguez luego de cortar con un móvil de Subrayado que era hostigado con cánticos e insultos durante el 8M ha estado en el centro de la polémica en medios y redes sociales.

"No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos", dijo la periodista minutos después de lo sucedido con Magdalena Correa y equipo.

Si bien luego Rodríguez hizo un descargo en Twitter donde aclaró el alcance de sus dichos, recibio críticas duras. Ignacio Álvarez calificó el comentario como un "agravio al periodismo" y Carlos Tanco, a través de su personaje Darwin Desbocatti, calificó a la conductora de Subrayado como "antiperiodista".

Pero también se alzaron voces a favor de Blanca Rodríguez. En La letra chica (TV Ciudad), la conductora Denisse Legrand tuvo palabras de elogio hacia la actitud tomada por Rodríguez y por Magdalena Correa.

"Ayer con mucha responsabilidad y mucha altura resolvieron una situación de tensión, sin estridencias. Comprendieron una manifestación pacífica. Quienes cubrimos estos temas sabemos que le movimiento feminista merece sus espacios, merece el respeto y que hay espacios donde prefieren que los medios no estén o que los varones no estén. Eso también es válido", dijo la comunicadora.

"el movimiento feminista merece sus espacios ...prefieren que los medios no estén..es válido....significa respetar" dijo la nueva conductora de la Letra Chica Denisse Legrand en su saludo a Blanca Rodríguez y Magdalena Correa. Criticó la "caterva" que ataca ( tv ciudad) pic.twitter.com/U8SSc993lU — Leo Sarro Press (@leosarro) March 10, 2021

En Twitter, el flamante asesor de la Intendencia de Montevideo Gabriel Romano también se expresó en el mismo sentido.

"No es necesario que yo que soy un 4 de copas ensaye una defensa de

@blancarodgon . Es una de las mujeres más preparadas de este país para ejercer la función que cumple. Pero déjenme decir que no doy crédito a los cuestionamientos a los que es sometida. La falta de reflexión sobre nuestra profesión es asombrosa. Y la falta de capacidad de abstraerse y de construir pensamientos complejos por parte de determinados públicos, para entender lo que dijo, es motivo de tristeza", escribió el ex Buscadores.