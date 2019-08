Denise Dumas: "A los 21 años me acosó un productor conocidísimo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Denise Dumas relató ayer una terrible experiencia que pasó cuando a los 21 años se presentó en un casting en el Canal 13, de Argentina. "Me acosó un productor conocidísimo. Me encerró en una oficina (...) Recuerdo que salí corriendo", dijo ayer en el programa que conduce en el Canal 9, Hay que ver.



"Fui a hacer un casting al canal [Canal 13] y había mucha gente. Todos iban pasando y a mí me dejaron para el final. Esperé como dos horas. Me dijeron que me iban a hacer la prueba sin cámaras. Pasé a la oficina [del productor] y se presentó. Era todo raro. Me dijo: ´No hace falta que vea como actuás. Me encanta tu culito. Con eso me alcanza y arreglamos (...)", relató Dumas sobre la situación incómoda que vivió en el pasado cuando en el ciclo estaban tratando temas sobre abuso de poder en los medios de comunicación.



Y agregó: "Yo recuerdo que estaba parada y pensé: ´No queda nadie, estoy sola con este hombre mucho más grande que yo´. Entonces le dije: ´No quiero´. Abrí la puerta y me largué a correr (...) Fui a mi casa, les conté a mi papá y a mamá. Me largué a llorar. Y mi papá lo fue a buscar a la puerta del canal, pero nunca lo encontró y nunca se me ocurrió denunciarlo. No era una opción". Además expresó que tampoco estaban dadas las condiciones para ir a una comisaría a denunciar lo que le había pasado porque no le hubieran creído.



Dumas no quiso decir el nombre del productor, pero aseguró que lo volvió a ver en otras situaciones, siempre públicas, y que al poco tiempo el hombre comenzó a salir con una actriz de unos 21 años como ella. Asimismo expresó que supo que muchas mujeres pasaron por una situación parecida: "Todo el mundo sabe cómo es. Es lo mismo que pasa con [Juan] Darthés. Todos saben. Si digo el nombre me parece que a nadie le llamaría la atención (...) No creo que él se acuerde porque debe ser algo que hace seis o siete veces por semana".