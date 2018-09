Demi y Selena, esa amistad

Hace mucho que no vengo por acá, pero hoy, después de leer unas declaraciones de Selena Gómez, sentí la necesidad de reencontrarme con ustedes.

Todo empezó cuando le preguntaron a la cantante y actriz sobre su vínculo con Demi Lovato. Desde que pasó lo de la sobredosis que nos shockeó y entristeció a todos, la farándula yankee ronda por ahí.

Por un lado hablamos de la mansión del terror donde ocurrió la recaída de Lovato en las drogas y el alcohol y que ahora está a la venta. Por otro, de los presentes y los ausentes en su tránsito de recuperación -una vez más, ¡qué dificil!-.

Claro que una de las primeras en ser cuestionadas, e incluso clasificada como la indeseable examiga que no se preocupó fue Gómez. Sucedió porque la chica no compartió ni un posteo con Lovato en sus redes sociales y, como sabemos, en estos tiempos lo que importa es la vida virtual.

Desde entonces, Gómez ha tenido que alcarar en más de una ocasión que sí estuvo al lado de su (ex?) amiga, solo que lo mantuvo en privado. La última aclaración la hizo hace pocos días, en una entrevista para la edición de octubre de la revista ELLE, de la que será portada.

Lo importante de sus últimas palabras, que en lo general repitieron como un casete las respuestas en otras circunstancias, es que Gómez admitió que a pesar de la distancia, ama a Lovato. Es decir que así como en el amor, en la amistad también hay cenizas que mantienen el vínculo más allá de todos los pormenores de la vida. “La conozco desde que tenía 7. Así que… es todo lo que diré”, remató.

No sé si serán los aires de la primavera que me tienen cursi, pero me pareció justo compartir el lado dulce de Gómez. Después de todo, soy parte de ese club de fans desde la era en la que las dos estaban en el elenco estelar de Barney, sí, el dinosaurio.