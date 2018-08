Demi Lovato rompió el silencio y dijo: "Seguiré luchando"

Ayer domingo, con un largo posteo en sus redes sociales, Demi Lovato rompió el silencio después de haber sufrido una sobredosis —no está claro de qué sustancia, aunque primero se habló de heroína— y haber sido internada en un estado delicado.

Luego de que se conociera que accedió al pedido de su familia y su equipo de trabajo, e ingresará en una clínica de rehabilitación, la cantante y actriz se expresó por escrito respecto a su situación.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

Aquí, el texto completo:

Siempre he sido transparente acerca de mi adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que aun debo seguir superando y no lo he hecho todavía.

Quiero agradecerle a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fanáticos, estoy siempre agradecida por todo el amor y el apoyo a lo largo de esta semana pasada y más. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en estos tiempos difíciles.

Quiero agradecerle a mi familia, a mi equipo, y al staff de Cedars-Sinai que ha estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos, no estaría escribiéndoles esta carta a todos ustedes.

Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad, y encaminarme hacia la recuperación. El amor que me han mostrado nunca será olvidado, y espero el día en que pueda decir que salí del otro lado.

Seguiré peleando.

Lovato ingresará en rehabilitación apenas reciba el alta médica, según reportó la prensa estadounidense en los últimos días. Todavía no se sabe a qué centro será llevada.