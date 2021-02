Demi Lovato revela que sufrió un infarto y tres derrames tras su sobredosis de heroína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En julio de 2018, la cantante Demi Lovato fue hospitalizada tras sufrir una sobredosis de heroína en su casa de Los Ángeles. Aquel incidente tuvo repercusiones sobre su salud y su vida, y sobre ello habla la cantante estadounidense en el nuevo documental Demi Lovato: Bailando con el Diablo, que se estrenará en marzo en YouTube.



“Crucé una línea que nunca había cruzado”, afirma la artista estadounidense de 28 años en el adelanto de la producción, que narra su cruzada con las adicciones. A raíz del excesivo consumo de sustancias, Lovato padece en la actualidad un “daño cerebral” ocasionado por los tres derrames y un ataque al corazón que sufrió como consecuencia del fatídico episodio de hace dos años atrás.



Junto al director del documental, Michael D. Ratner, Lovato se refirió en la presentación del film-celebrada en un acto de la Asociación de Críticos de Televisión de su país-, a los efectos que la sobredosis tuvo en su cuerpo y en sus emociones.



“Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos de eso. No conduzco un auto porque tengo puntos ciegos en mi visión y durante mucho tiempo me costó mucho leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, reveló la cantante.



“Me enfrenté a muchas repercusiones y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en la oscuridad. Estoy agradecida por esos recordatorios, pero más por ser alguien que no tuvo que hacer mucha rehabilitación, que en mí vino desde el lado emocional”, compartió.



Lovato, que el año pasado volvió a los escenarios tras una excepcional puesta en los premios Grammy 2020, interpreta lo ocurrido como un aprendizaje. “Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí. Fue un viaje doloroso. Miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada”, afirmó en diálogo con la revista People.



“Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy y de que la gente lo vea en este documental”, agregó. En el revelador adelanto, sus amigos y familia, incluidos su mamá, su hermana y su padrastro, así como algunas voces de artistas con problemas de adicción, como Elton John, dan su testimonio y se refieren a lo sucedido.



“Cada vez que reprimas una parte de vos misma, se desbordará”, dice Lovato en el adelanto, que incluye imágenes de la cantante en el último año, incluso antes de su compromiso cancelado con Max Ehrich.