Demi Lovato habló por primera vez de su sobredosis: "Realmente veo a una luchadora"

La cantante y actriz Demi Lovato habló por primera vez en público de la sobredosis que sufrió el año pasado, en una aparición que realizó el sábado pasado en el evento Teen Vogue Summit. Allí, la popstar aseguró que ha superado un montón de cosas en la vida, y que se ve a sí misma como una luchadora y no como una campeona.

"Estoy tan cansada de pretender que no soy humana. Es una cosa que no hago más. Cuando dicen cosas, me afecta. Soy humana. Trato de no mirar, pero lo veo", dijo Lovato respecto a lo que la gente comenta de ella, y que aparece tanto en redes sociales como en los sitios de noticias.

Preguntada sobre cómo se ve a sí misma, Lovato dijo que "veo a alguien que superó un montón. Honestamente, veo a una luchadora. No veo a una ganadora del campeonato, pero veo a una luchadora, a alguien que seguirá peleando sin importar qué desafíos vengan en el camino".

Además, la cantante habló de su presente y futuro laboral, y opinó que "muchas de las cosas por las que he pasado eclipsaron mis éxitos en la industria de la música o la actuación. Solo quiero que la gente recuerde que eso es lo que quiero darle al mundo, así que por favor enfóquense en eso".

Lovato ha vuelto a la actividad y en sus redes sociales, ha enfatizado sobre todo el amor propio. En setiembre, publicó una foto sin editar de ella en bikini, y aseguró que ese, exponerse así, era su mayor miedo. La imagen tiene cerca de 10 millones de likes.