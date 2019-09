Demi Lovato comparte foto en bikini al natural con fuerte mensaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Demi Lovato se está llevando elogios por millones en las redes sociales por estos días. La artista decidió compartir con sus seguidores una foto en bikini al natural con una profunda reflexión sobre la aceptación de su cuerpo.

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es CELULITIS! Estoy literalmente muuuy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy SU idea de lo que es la hermosura. Pero no soy yo. Esto es lo que tengo", escribió junto a la publicación.

En la imagen se la ve dando parcialmente la espalda a la cámara, con mirada sensual. Días atrás había compartido fotos de esa misma locación pero con retoques para afinar la silueta y exonerar de imperfecciones la piel.

"Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy yo, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de poseer un cuerpo que ha luchado tanto y continuará asombrándome cuando algún día de a luz", añadió.

"Es una gran sensación estar de vuelta en la televisión / cine sin estresarme con un programa de ejercicios extenuante antes de las 14:00 horas, o privarme de un pastel de cumpleaños real en lugar de optar por la sandía, remover la nata con las velas porque estaba aterrorizada por la tarta REAL y me sentía miserable por alguna mierda de dieta loca. De todos modos, aquí estoy yo, FRESCA, REAL! Y yo me amo ¡Y tú también deberías amarte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en un himno ... Solo para que todo el mundo lo tenga claro ... No me entusiasma mi apariencia, PERO la aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también”, concluyó.

Las fotos fueron tomados en Bora - Bora durante unas vacaciones de la joven cantante. La publicación tuvo gran suceso y acumula más de 6 millones de likes y decenas de miles de comentarios.

Demi Lovato sufrió de una crisis de sobredosis en julio de 2018, pero desde entonces inició tratamiento y su evolución ha sido increíble.