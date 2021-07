La delicada situación económica de Gladys Florimonte: podría ser llevada a la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace seis años, "Enamorado", uno de los éxitos del cantante Gustavo Gabriel, sonó sin parar en la pista de Showmatch cuando la actriz y humorista Gladys Florimonte la utilizó para dedicársela a Marcelo Tinelli.



Sin embargo, el productor Marcelo Sergio Escudero la acusó de usufructuar su canción y de no pagarle los derechos de su composición. “En el año 2015 surgió la posibilidad de grabar un disco con la producción de Marcelo Escudero. En el álbum estaba la canción ‘Enamorado’. En el estudio estaba Gladys Florimonte”, relató Gabriel en Intrusos.



“Cuando yo canto ‘Enamorado’ a ella le gustó mucho, dijo que la quería usar con su personaje Zulma para Marcelo Tinelli y que diría ‘esta canción es de Gustavo Gabriel’”.

El músico, que en ese entonces tenía nada más que 17 años, aceptó la propuesta de la actriz enseguida. “Imagínense lo que es la emoción, la ilusión, la ansiedad. Y lo que acordamos no llegaba, ella hace el video y dice ‘Marcelo te compuse el tema’”, reveló.



“Nosotros habíamos hecho una gran producción”, resaltó sobre el trabajo que les llevó a él y a su productor componer el tema, grabarlo y filmar el clip. “Pude seguir mi carrera y quiero esclarecer esta situación”, cerró.



Rodrigo Lussich y Adrián Pallares leyeron un fragmento del a denuncia que hizo ante la Justicia argentina Escudero acusando a la artista de apropiarse de su canción. “Con suma sorpresa, encuentro mirando redes sociales en mi domicilio, una campaña en la página de la Sr. Gladys Julia Florimonte con el personaje conocido como Zulma haciendo alarde de haberle compuesto al Sr. Marcelo Tinelli una canción tratándose la misma el tema musical de mi autoría titulado ‘Enamorado’, dice parte de la presentación ante la Justicia".



Florimonte está pasando por un mal momento económico. Según reveló a la revista Pronto, está viviendo en Córdoba, donde se mudó tras el comienzo de la pandemia. “Acá tengo mi casa y tuve también que quedarme a arreglarla un poco porque los inquilinos anteriores no fueron muy cuidadosos. Se fueron y me quedé a arreglar todo. ¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagar... de hambre allá, prefiero cagar... de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”, dijo.



La actriz debió vender su auto y su camioneta por no poder mantenerlos y tuvo que darle de baja a algunas de sus tarjetas de crédito. “Desde que laburé con (Jorge) Lanata para acá, ahorré todo lo que trabajé para este momento. ¿Cuánto te gastás en ir afuera? Un montón. Yo no viajé a ningún lado y cuando fui a lo de (Santiago) Del Moro gané una buena guita y lo transformé en dólares porque me idea era ir a ver a la Virgen de Guadalupe pero no pude viajar”, señaló.



“Soy austera. Ahora ando en un autito de mier... pero no me importa eso porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía”, dijo. “No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir”, cerró.