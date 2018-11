La defensa de "Lopecito" del afiche de la Patria Gaucha

Juan Carlos López se pronunció sobre la polémica por el afiche de la Patria Gaucha 2019 y que muestra a una ama de leche negra amamantando a un bebé blanco. La obra generó rechazo en el Mides y otros actores que la consideraron "poco inclusiva", lindera con el racismo.

El conductor de Americando rechazó las críticas y sin entrar en polémica directa, respondió a los cuestionamientos: "Hay que poner las cosas en su justo término. Hay que decirle a este colectivo y a cualquier otro "no, no tienen razón, no son dueños de la verdad, en absoluto. Están absolutamente equivocados. Nosotros pensamos e interpretamos otra cosa. Nosotros somos libres", dijo en el cierre de su programa.