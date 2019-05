La defensa de Burlando a Darthés: "Por lo que dice Fardin, no hubo negativa o rechazo; no hubo delito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Burlando , abogado de Juan Darthés , habló ayer en el programa de Pamela David y consultado sobre la estrategia que lleva adelante para defender al actor en la causa por violación que le inició Thelma Fardin , dijo que no están delineando una estrategia porque a su entender "no hay delito". "Venimos circulando por el mismo carril. No sabemos si Juan va a ser citado en algún momento. Los testigos más importantes mencionados por Fardin están siendo citados hoy para declarar".

Pamela David quiso saber si Darthés iba a reconocer que existió el hecho por el que fue denunciado. Burlando fue categórico en su respuesta: "Por el momento Juan no va a emitir ninguna estrategia de defensa. Estamos esperando que se desarrolle la investigación y, recién ahí, charlaremos sobre el tema. Vamos a plantear la inexistencia del delito, porque es uno de los pilares que estamos tratando de hacerle ver a la fiscalía. Además, por los dichos de la denunciante, pensamos que no hubo delito porque lo que dice Fardin es que existió un vínculo. Por su relato no vemos una negativa. Lo que pasó públicamente no tiene nada que ver con las declaraciones del expediente. La documentación que nos acercan los abogados de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica ni un rechazo. De hecho tardó años en darse cuenta de que la habían violado. Es muy difícil interpretar una situación violenta en el relato de Fardin", finalizó.

Juan Darthés fijó domicilio en un departamento que alquila en la ciudad de San Pablo, Brasil, para recibir las notificaciones de la fiscalía, en los casos que tiene en la Justicia. Uno de ellos es la denuncia penal de Thelma Fardin por violación, realizada en Nicaragua. La actriz también habló en Pamela a la tarde, y confesó: "Cuando escuché hablar a Darthés después de mi denuncia me sentí muy mal. Pero no hace falta que diga nada. Cualquier especialista puede ver esa declaración y darse cuenta de que se cavó su propia fosa".

Con respecto al apoyo de la familia a Darthés, Thelma Fardin fue muy cauta. "Andá a saber cómo es ese mundo. No me puedo meter". Y también dio su opinión con respecto al exilio del actor. "Me parece fundamental que en un caso que tuvo tanta repercusión haya justicia. Cada uno se tiene que hacerse responsable de la consecuencia de sus actos. Yo también lo hice al contar mi historia. Y fue muy liberador hacerlo. Era algo que estaba pujando por salir, rompiéndome por dentro. Hasta que me hice cargo y lo conté. Especialmente pude hacerlo cuando me di cuenta de que no estaba sola. Fue un caminito que me llevó a viajar a Nicaragua, algo que me costó mucho porque, institucionalmente, está muy mal. Escuchar la denuncia de Calu Rivero hizo replantearme lo que había sucedido. Escuchaba conversaciones apoyando a Darthés y pensaba: si supieran que es cierto. Eso me dio fuerzas para contar lo que me había pasado".

Thelma minimizó los comentarios de Darthés sobre las posibilidades de atentar contra el mismo. "Eso no es mi responsabilidad, sino es un círculo vicioso porque siempre se quiere poner a la víctima como responsable. Todo tiene un costo: hablar y no hablar. Preferí hablar porque durante muchos años pagué el costo de no hablar. Durante mucho tiempo tuve dudas en hacer la denuncia porque todo iba a ser complicado; ya lo sabía. Me tomé mi tiempo pero cuando me decidí lo hice muy segura", dijo.