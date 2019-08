Deborah Rodríguez reveló que un joven que le hacía bullying la llamó para pedirle perdón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deborah Rodríguez recordó los duros momentos que atravesó durante su adolescencia debido al bullying por su color de piel y complexión física delgada. "Me decían 'calavera' o 'negra cachumbambe", contó al programa radial Hacemos lo que podemos.

Pero dentro de lo negativo de su historia de hostigamiento durante el liceo, Rodríguez reveló que uno de los chicos que le hacía bullying, se comunicó tiempo después con ella para pedirle disculpas.

"Cuando me empezó a ir bien y a ganar medallas, este chico se comunica por Facebook. Me mandó un mensaje para decirme: "Te quiero pedir disculpas por todo lo que te dije y te felicito de corazón por todo lo que hiciste en tu carrera", recreó.

Rodríguez añadió que su respuesta fue de agradecimiento y aceptación de las disculpas. "Uno no tiene que tener rencor porque la persona se arrepintió. Pero yo pienso: no todas las personas tienen la capacidad de perdonar o de olvidar. A veces no se saben las consecuencias de esas agresiones. Yo tenía a mi familia, pero hay quienes no lo soportan y caen en la depresión", dijo.