Deborah Rodríguez divide aguas por críticas a Pedro Bordaberry

Luego de obtener una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, Deborah Rodríguez otorgó una extensa entrevista al periodista César Bianchi para Montevideo Portal. Abordó su historia de vida y reveló haber sido víctima de racismo y de bullying por su color de piel durante su infancia y adolescencia.

Pero el capítulo de sus opiniones sobre la política se llevó gran parte de la atención. La deportista volvió a criticar al legislador Pedro Bordaberry, quien en una sesión parlamentaria había cuestionado la presencia de Rodríguez en el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior, en cuanto la deportista está radicada en Estados Unidos.

Rodríguez contó que su labor dentro del programa implicaba participar en actividades con jóvenes en barrios de contexto crítico y que su salario era de 21.200 pesos por mes.

"Cuando decidí irme a los Estados Unidos, ahí hablé con mis auspiciantes y con el Ministerio del Interior. Ahí ellos me dijeron: "Nosotros queremos que vos sigas siendo parte del programa, porque la recepción que tenemos de tus actividades es espectacular. Cuando vos vengas al país, si podés venir a hacer actividades, se te pagará; si no venís a hacer actividades, no se te va a pagar", reveló Rodríguez.

La deportista dijo haber sido víctima de un "juego político". Y fue a más: "Considero que Bordaberry es una persona súper frívola, no le importa nada. Ahora menos que nunca tengo interés en la política, y ahora que se acercan las elecciones, menos que nunca".

Las declaraciones generaron amplia repercusión en redes sociales. La periodista Ana Laura Román, simpatizante del Partido Colorado, salió al cruce en Twitter.

"De que habla esta señora subsidiada por el estado que se prepara en Miami para traer una medalla de bronce. Vergüenza debería tener de hablar de alguien que no conoce, el legislador que más ha trabajado por la gente. Los aires Yankis de lo que tanto reniegan, la enloquecieron?", escribió. ​