Debora Von Habsburg, una premiada actriz de El Salvador que busca nuevos desafíos

Debora von Habsburg no solo es una de las actrices más reconocidas de El Salvador: también tiene dos títulos universitarios, un MBA en Suiza, habla seis idiomas y porta el título de Archiduquesa de Austria, tras su matrimonio con el archiduque Guntram von Habsburg-Lothringen.

"Siempre me gustó la actuación desde chica", recuerda Debora Von Habsburg. Con solo seis años, ya inventaba historias donde participaban sus hermanos y hasta las mascotas. “Siempre me gustó actuar y participé desde la secundaria en obras de teatro”, dice a El País.

Estudió literatura francesa y economía internacional. "Mis padres siempre vieron mi carrera actoral como un hobby", detalla y agrega que recién cuando se casó, y tras terminar su MBA en Suiza, decidió hacer algo distinto, que le apasionara. Así llegó a Nueva York, donde comenzó a tomar cursos de actuación en importantes instituciones, y por dos años se dedicó a eso, porque “la actuación te hace fuerte y permite conocer quién eres”.

Los primeros trabajos que hizo en Nueva York fueron cortometrajes realizados por alumnos de la Universidad de Nueva York. Fue en ese tiempo cuando conoció a Juan José Campanella, quien la eligió para que interprete a la madre de Ricardo Darín en Luna de Avellaneda, y desde entonces su carrera en la actuación ya no fue la misma.



"Trabajar con un director cómo Juan José Campanella fue una experiencia única. Desde el casting donde me pidieron básicamente que diera a luz allí mismo para ver si lo podía hacerlo naturalmente, hasta trabajar con un equipo que estaba manejando coordinando 400 extras al mismo tiempo".

En la película Von Habsburg hizo de Luisita Maldonado, quien estaba por dar a luz al pequeño Darín. "Llevaba una panza de nueve meses y todos pensaban que era de verdad y me preguntaban si me quería sentar o me sentía bien. Nunca les dije que era de mentira", recuerda entre risas.

Junto a Carmen Maura en la película "Tetro" de Francis Ford Coppola. Foto: Difusión

Versatil, aprendió portugués para trabajar en la versión braileña de Amas de casa desesperadas. Fue gracias a la facilidad que tiene para aprender idiomas, y porque "era algo que tenía en el tintero", que decidió sumarse al proyecto. La serie se filmó en Buenos Aires aunque el director, Fabio Barreto, y las actrices, eran brasileñas. En esa oportunidad compartió elenco con talentos como Sonia Braga; "fue una muy buena experiencia, siempre me encantó el humor negro de la serie", afirma esta actriz.

Inquieta, además de actuar, Debora Von Habsburg hace un tiempo que escribe y produce. Esa nueva faceta "me vino por el simple hecho que en Miami no se está haciendo mucho cine ni televisión por falta de incentivos estatales", afirma. No sucede lo mismo en estados como Atlanta, Louisiana, Nueva York o California, que sí subvencionan las artes escénicas. "Lo hacen en forma de deducciones de impuesto y es un incentivo muy fuerte para los productores. Una lástima porque en Florida se han filmado grandes series como Miami Vice y Bloodline que ganó varios Premios Emmy", señaló.

Debido a la poca oferta en Florida, Von Habsburg decidió empezar a crear material que se podía filmar de forma económica, "pero en buena calidad, y crear roles que me parecen interesantes de interpretar, en vez de esperar que aparezca alguno", afirma esta actriz. Además, este año produjo y actuó en dos películas que pasaron por distintos festivales, donde se fueron con premios. Una de esas películas es Swear By Apollo, codirigida por Daniel Bethencourt, Evans Briceño y Reynaldo Quijada, que integró la selección del Festival de Key West. "Fue muy gratificante porque las películas trataban temas muy pertinentes y como actriz principal valorizo lo que me sale fácilmente que es el drama", agrega.

VIDEO | Tráiler de la película "Swear By Apollo"

Sobre el proceso de escribir, Von Habsburg afirma que es algo fascinante y divertido de hacer, aunque entiende que todavía se siente como una estudiante. "Igual lo que más me gusta es actuar y todo lo que escribo siempre tiene en mente un rol que me gustaría interpretar y un mensaje o una experiencia que me gustaría divulgarle al mundo", afirma.