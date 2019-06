Debate por el aborto: lapidaria frase de Amalia Granata contra Pampita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pampita y la recientemente electa diputada Amalia Granata protagonizaron un picante cruce en vivo en el programa de la primera. El motivo: las posiciones encontradas por la legalización del aborto. Mientras Amalia es una ferviente militante contraria al proyecto de ley, Pampita ha expresado públicamente su apoyo.

Entrevistada por el equipo de Pampita Online, Amalia sostuvo que "descuartizar un hijo adentro del vientre materno no se puede hacer ni permitir". La conductora la frenó para expresar: "Imaginate lo fuerte que serán las circunstancias de su vida que, ilegal o no, lo hacen igual. Que la ley exista no incentiva a la que no quiere o a la que piensa que está mal".

El cruce subió de tono hasta que Granata dijo que "le aburría". Fue entonces que Pampita retrucó en alusión al cargo de diputada que desempeñará Granata desde diciembre: "Vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo".

Molesta con la intervención de Pampita, Granata cerró de manera lapidaria: "Vos preocupate por enfrentar las situaciones que tenés en el jurado, y yo me voy a preocupar por las situaciones que voy a tener en la legislatura".

¡Mirá el cruce!