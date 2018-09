David Guetta revela la tortuosa agenda de trabajo que agobiaba a Avicii

La temprana muerte del DJ Avicii tuvo un alto impacto en el mundo de la música, en especial entre aquellos que lo conocieron. David Guetta fue uno de ellos y, en una reciente entrevista con "The Sunday Times", se explayó en cómo la trágica noticia lo obligó a replantearse muchas cosas en su vida.

El francés recordó cómo en algún momento quedó impactado con la cargada agenda de conciertos que tenía Avicii. Indicó que esta le pareció "una tortura", pues no le daba un respiro a su joven colega.

"Recuerdo que en alguna que otra ocasión Avicii me hablaba del número de conciertos al que se había comprometido, y me quedaba pensando: 'Esto es horrible, es una tortura'.

Pero también sé que muchas veces es muy complicado decir que no, porque no quieres desaprovechar buenas oportunidades para tu carrera. Pero si sigues diciendo que sí y nunca paras, al final te acaba pasando factura", explicó David Guetta.

El DJ contó que al conocer de la noticia de la muerte de Avicii, que luego quedaría confirmado el suicidio como causa del deceso, hizo una autoevaluación sobre lo que estaba haciendo con su vida profesional y personal.

"Todos nos quedamos petrificados con lo ocurrido. La noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, a cambiar mi vida. Pude ver como venía a mí, la depresión. Y yo soy una persona feliz, nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenía que reorganizar mi vida para permanecer sano", señaló.

David Guetta está lanzando "7", un nuevo álbum que cuenta con 12 canciones. Entre ellas destacan "Flames" con Sia, "2U" con Justin Bieber, "Like I Do" con Martin Garrix y "Dont Leave Me Alone" con Anne-Marie. Una colaboración con el colombiano J Balvin también ha sido anunciada.