Darwin Desbocatti habló de la "muerte" de Océano FM

La participación de Darwin Desbocatti este lunes, en No toquen nada (Del Sol), estuvo marcada por el levantamiento de la programación hablada de Océano FM . Con un toque toque de sarcasmo el personaje que interpreta Carlos Tanco repartió responsabilidades sobre la decisión empresarial.

Además de incluir al "Cobicho" (en alusión al COVID-19) en un 25%, "acusó" a varios comunicadores de la actual programación de Océano por no cuidar "puestos de trabajo" que generó él y sus compañeros de No toquen nada, por mudarse a Del Sol FM.

"Quiero resaltar nuestra solidaridad con los colegas de Océano. Estamos conmovidos con las personas a las que primero les dimos el trabajo, porque cuando nos fuimos le dejamos el puesto", empezó Darwin, sobre el final de los programas de la 93.9.

"El próximo trabajo que les dejemos, no lo pierdan. A Mariano López no le doy nada más. Le doy un trabajo y lo perdió", agregó, ya que el actual conductor de Telemundo se hizo cargo de la conducción de Todo pasa, ciclo que reemplazó a No toquen nada en Océano.

Joel Rosenberg le aclaró que Mariano ya estaba en la emisora."Mariano ya estaba pero se puso ahí a hablar de mañana. Un poco nosotros le dimos el trabajo también. De todos maneras nos solidarizamos", indicó Desbocatti.

"Si te doy algo tan importante como un trabajo, cuidalo", insistió Darwin, y Joel le pidió que se parara en el lugar del otro. "Si me paro en Océano me cagan a piñas. Si todavía están ahí", agregó el columnista, ya que los ciclos de la radio del puerto del Buceo seguirán hasta final de mes.

