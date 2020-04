Darío Silva contó insólita anécdota de la selección de Víctor Púa con Carlos Perciavalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiel a su estilo, Darío Silva (48 años) habló sin pelos en la lengua con el programa Los mismos locos (Urbana FM) donde repasó su carrera, sus días en cuarentena en España y reveló increíbles anécdotas de su época en la selección uruguaya.

Entre ellas, contó que durante una concentración en Punta del Este, algunos del plantel dirigido entonces por Víctor Púa salieron a "pescar" por la Laguna del Sauce. Allí se encontraron con el actor uruguayo Carlos Perciavalle, que tiene su casa en esa zona.

"Te puedo asegurar que íbamos a pescar", dijo con ironía. "Una anécdota.. un día vamos a pescar y por allá es la casa de un señor muy importante, muy famoso, que tiene una casa en el lago ese. Estaba pescando y miro para la casa de ese señor, Perciavalle que se llama y veo al tipo corriendo desnudo alrededor de una mesa y a varias personas con la equipación de la selección uruguaya corriéndolo de atrás. A cinco vi", contó.

El exfutbolista también confesó que durante sus mejores años como jugador tenía un físico privilegiado y solía hacer salidas nocturnas, inclusive en la previa de partidos importantes.

"El partido que jugamos contra Paraguay en la Copa América (2004 en Perú), hago dos goles y fui el mejor jugador. El día anterior me fui de fiesta como hasta las 5:00 de la mañana. Me metí en la discoteca, cuando empezó la luz, me empecé a encontrar con periodistas. Y bien acompañados también. "Hola, qué tal", les digo. "Si ustedes hablan, yo hablo". Al otro día, todos calladitos", contó entre risas.

Silva elogió a los jugadores de la actual selección nacional pero fue duro con el DT Óscar Tabárez: "No existe". "No ganó nada. Solo una Copa América", dijo.

Sobre la "noticia" que circuló acerca de que se desempaña como mozo en España, contó que fue una jugada de marketing porque la verdad es que él es uno de los dueños de la pizzería en cuestión. "Gracias a eso, hoy la conoce todo el mundo".