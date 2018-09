Darín dice que no debería haberse disculpado con Bertuccelli por algo "privado"

Ricardo Darín, en una extensa charla con diario Perfil, volvió a referirse a los dichos de Valeria Bertuccelli. Luego de que el actor le pidiera disculpas públicas a su colega, quien había asegurado en conversación con Luis Novaresio haber sido maltratada por el intérprete cuando compartían trabajo en teatro en Escenas de la vida conyugal, llega una nueva reflexión.

Primero la mujer de Vicentico contó su versión; después, el actor habló con Intrusos donde dijo, que si ella lo necesitaba, le pedía perdón aunque no sentía que las cosas hubiesen sido como ella las había descrito. "Que

yo no esté de acuerdo con la totalidad de los puntos que enuncia no quiere decir que no quiera que esté tranquila", había dicho.

Lo que siguió fue la grieta: los que apoyaron a Valeria, como Érica Rivas, quien también contó que tuvo problemas con el actor al reemplazar a Bertuccelli en la misma obra, y los que se mostraban cerca de Ricardo, entre ellos, la directora de la obra, Norma Aleandro.

Y mientras que la mujer de Vicentico decidió no hablar más del tema, el actor pidió que nadie saliera a defenderlo.

Ahora, Darín decidió volver a hablar sobre las acusaciones en su contra. Al ser consultado por el citado medio, sobre cómo le habían impactado los dichos de las dos actrices, contestó: "Mal, muy mal" y aseguró que no se esperaba lo sucedido "de ninguna manera". "No me lo esperaba porque no se condice con la realidad. Vos podés esperar algo semejante si tiene relación con algo que haya ocurrido", contestó.

Además, reconoció no encontrar el motivo por el que alguien que pensaba era su amiga lo denunciara. "Creo ser un tipo observador, atento, pero no puedo creer que se haya generado tanto odio hacia mi persona y yo no me haya dado cuenta. Eso es lo que más me sorprende. Es indiscutible que la única forma en que vos podés difamar a alguien en público por un hecho privado es porque odiás", opinó el actor en plena promoción de su último film, Todos los saben, donde comparte con Penélope Cruz y Javier Bardem.

Sobre su reacción primaria, la de salir a pedir perdón, aseguró que cometió un error. "Esto es odio. Intento de destrucción y de daño", aseguró y agregó: "Me descoloca. Mi tendencia natural es no involucrarme más en el tema porque me hace daño. La verdad es que no sé qué pasó".

Además, el actor dijo que "no es jodido" trabajar con él, pero que eso "no inhabilita" que alguien se pueda sentir mal "por algún detalle". "Tampoco soy un santo ni nada que se le parezca", expresó. "No es difícil laburar conmigo. Puedo ser un poco más metido que lo aconsejable, hasta ahí llego. Puede ser que a alguien le joda que le diga si tal peinado le queda mejor o peor, pero nunca eso puede ser interpretado como un intento de daño. Al

contrario, estoy tratando de beneficiar", reveló. Y reconoció que algunas cosas suyas pueden caer mal.

En cuanto a Bertuccelli y Rivas, Darín decidió hacer una distinción. Ya que Valeria era su amiga, lo que conlleva un nivel diferente de "dolor o de daño". "Con Érica vivimos momentos fantásticos, ella es una gran actriz. Luchamos juntos arriba del escenario. Viajamos juntos. Tuvimos desencuentros, tuvimos discusiones, tuvimos reclamos recíprocos. Cometí errores y le pedí disculpas. Ella también cometió errores y nunca me pidió disculpas. Tampoco era para que desembocara en esto", contó.

E hizo hincapié en lo extraño que le pareció que ambas actrices decidieran hablar casi en simultaneo sobre sus experiencias negativas trabajando con él. "Lo que te llama la atención, y que le llama la atención a mucha gente, es esta cosa de la simultaneidad. Probablemente, por ahí ande una posible explicación de cómo ocurrieron estas cosas. Yo al principio cometí un

error muy grande, visto a la distancia: Valeria pidió que yo le pidiera disculpas públicas. No tendría que haberle pedido disculpas públicas por algo que era privado y ella hizo público", concluyó.