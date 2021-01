¿Se dará la vacuna cuando esté disponible?; los famosos debaten

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sol Bauzá



Al momento hay más dudas que certezas sobre las 13 vacunas a estudio por las autoridades sanitarias, incluyendo efectividad y efectos secundarios. Son todas experimentales, pues los medicamentos se desarrollan por fases y ninguna ha superado una fase tres de cinco años de farmacovigilancia. Algunas personas ya están presentando síntomas adversos peores que el Covid. Es complejo. Yo respeto la autoridad y los preceptos oficiales, pero con visión atenta y crítica. Aún avalado por el gobierno, no me inyectaría ningún medicamento experimental.

Sebastián Beltrame



Sí, me vacunaría. En particular yo estuve dentro del laboratorio que produce la vacuna Sputnik V, así que sé cómo funciona. Me daría esa vacuna porque es la que conozco de primera mano. Hace seis años me dieron la vacuna contra el ébola cuando fui al Congo, y esa es la base de la Sputnik V. Fue desarrollada por los mismos científicos y el mismo laboratorio. Son muchos los uruguayos que la tienen con buen resultado y sin efectos secundarios. Igualmente asumo que todas las vacunas que salgan al mercado van a haber superado su fase de testeos y estarán aprobadas. Cuando esto pase, me daría cualquiera de ellas.

Claudia García



En principio te diría que no me vacunaría, lo que no implica que cambie de opinión en un futuro. Habrá que aguardar los anuncios para determinar seguridad y certezas. Hasta ahora lo que hace que tenga esta postura es la incertidumbre de las fases y la información contradictoria que existe de acuerdo a cuál fuente uno consulte.

Marcelo Bornio



Yo siempre fui pro vacuna. Me vacuno todos los años contra la gripe. Soy diabético tipo 2, tomo medicación y cualquier infección puede ser perjudicial para esa patología. Ni bien los organismos internacionales de medicina y el gobierno uruguayo avalen una vacuna, por supuesto que me la voy a dar. Las contraindicaciones que puede tener la vacuna para el covid son las mismas que cualquier otra. En el mundo solo se registró un caso de gravedad de reacción ante la vacuna para el covid. Así que yo estoy en la fila.