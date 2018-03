Dante Spinetta reveló romance clandestino de Daniel Scioli y Gisela Berger en una canción

Un tema de 2010 de Dante Spinetta dejaría en jaque la relaciónn entre Gisela Berger y Daniel Scioli. A través de un tuit, el portal telebajocero.com dedujo que la modelo estaba en ese momento en pareja con el cantante, quien habría descubierto la relación clandestina de su novia con el gobernador.

Voy a compartir con ustedes un asombroso descubrimiento que llegó a mí hace un tiempo y que involucra a Daniel Scioli, Karina Rabolini, Gisela Berger y Dante Spinetta. — Rouch (@bitchingforlife) 13 de marzo de 2018

Así lo plasmó Dante en una canción que tituló Gisela, donde relata que la siguió hasta la casa de un hombre mayor, "el gobernador". También contó que el hombre era casado, "con una mujer que no estaba dispuesta a perder", quien obviamente sería Karina Rabolini, de quien se separó en 2016 y antes que saltara el escándalo de la relación entre Berger y Scioli, y su futuro embarazo.

Esta es la letra:

¡Gisela! en resistencia Ya no te espera... Te condena... Lastimera... Traicionaste a mi corazón.

Gisela! Atrevida Gata mía Yo te quería Me usastes Me quebraste sin compasión.

Aquella noche a Gisela la seguí No se dio cuenta entre los autos me escondí La vi golpear su puerta, él salió y la abrazó Era un hombre mayor Era el gobernador.

Te metiste en problemas, era un hombre casado Te creíste para siempre que estaría a tu lado Caíste en la trampa del dinero y engaño Su esposa se enteró y te lo dejó bien claro ¡Llovió y llovió! Y allí te dejaron Te arrastró a un descampado y te amenazaron El círculo de odio se estaba cerrando.

¡Gisela! Te quemaste con el fuego del poder Detras de ese hombre había una mujer Que no estaba dispuesta a perder... A perder, a perder.

Pensé "ese guacho no le ira a hacer daño" Estuve toda la noche llorando en el baño Mi madre se da cuenta, estoy actuando raro Pero no imagina lo que estoy pasando Que la mujer que amaba otro está tocando Que terminó en la zanja perdida y flashando Que todo lo que amaba está prendido fuego Y no puedo hacer nada para detenerlo.

Todos los secretos que le confesé Con todas su sonrisa yo me iluminé Pensé en todas las tardes que la acompañé En todas las lágrimas que le sequé Hice que creyera en la fe Pero el diablo del Ghetto acarició su piel Que hago con los recuerdos, con mi corazón Que hago con mi alma que cayó con vos, Gisela.