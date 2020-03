Daniel Radcliffe y una impactante confesión: “Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Daniel Radcliffe sorprendió con una impactante revelación: “Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”. El actor británico sorprendió a los espectadores de la BBC al hablar de las consecuencias que le trajo la fama siendo un adolescente. “Me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre”, confesó. Si bien esta no es la primera vez que el intérprete habla de sus adicciones, pero sí una de las ocasiones en las que lo ha hecho con más detalle.



"En parte, la causa de todo lo que me sucedió a mí fue el pánico”, le dijo el actor a la BBC. “La aventura estaba terminando y no estaba seguro de qué haría después”.



“No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebía", dijo. “Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad, porque no era solo una persona ligeramente brillante, todavía era el niño Harry Potter”.



Radcliffe comparó su experiencia con la fama y la bebida con la sufrida por Justin Bieber. “Es como cuando la gente habla de Justin Bieber, yo les digo: ‘Su vida debe ser muy loca ahora’. No se imaginan cuánto te puede abrumar la fama y estar tan expuesto”. Y añade: “Parece que por tener un gran trabajo y ser rico no tienes derecho a estar triste o incómodo”.



Según explicó, la mirada del público empeoró la situación. “No me gustaba que me vieran así, así que bebí más, me emborraché de nuevo. Durante unos años seguí así”. Un círculo vicioso del que salió con la ayuda de sus padres. Ellos no beben pero el alcoholismo, admitió Radcliffe, ha marcado a varias generaciones de su familia. También dejó de fumar. “Al final, eres tú quien puede decir es suficiente”.



"Necesité tiempo y más de un intento”, así como mucha suerte. “Conocí gente maravillosa que me ayudó, otros actores que me dieron consejos muy importantes”. Ahora no toca el alcohol: "No extraño beber. Cuando pienso en el caos que era mi vida entonces, estoy feliz de ser mejor "