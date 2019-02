Daniel Radcliffe habló de sus problemas con el alcohol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La presión de la fama ha pasado factura a numerosos actores que comenzaron sus carreras siendo niños. Y, para varios de ellos, la salida para lidiar con el hecho de convertirse de forma abrupta en el centro de las miradas ha sido la adicción al alcohol y a otras sustancias.



El actor británico Daniel Radcliffe , quien encarnó al personaje de Harry Potter durante años, confesó haberse encontrado en esta encrucijada y habló de su experiencia estos días, durante la presentación de los Premios de la Crítica de Televisión en California.

Radcliffe tenía 11 años cuando interpretó por primera vez al mago más querido del mundo en la primera entrega de la saga, que duró una década. El éxito de las aventuras de J.K.Rowling llevadas a la gran pantalla ejerció una enorme presión sobre él y la fama le pudo hasta tal punto que solo encontraba alivio en el alcohol.

El británico se sentía observado por la gente cuando entraba a los bares y, para hacer de esto algo más llevadero, recurrió a la bebida: "La forma más rápida de olvidar que me vigilaban era emborracharme y luego, al emborracharte, te das cuenta de que te observan más porque vas muy ebrio", contó.



"Lo cierto es que la atención pública puede afectarte profundamente, algo que le ha pasado a tantos otros actores y músicos jóvenes, sobre todo porque se espera que deberías estar contento todo el tiempo", reflexionó Radcliffe. "Tienes un gran trabajo y dinero, pero parece que no tienes derecho a no estar emocionado constantemente por tu vida. Eso también es presión. De repente empiezas a sentir que si sientes tristeza, una emoción humana, es que lo estás haciendo mal, que no se te da bien ser famoso", insistió el intérprete.



A sus 29 años, Daniel se muestra satisfecho por haber salido tiempo de ese infierno. "Después de algunos años y varios intentos, lo conseguí. Me desperté una mañana después de una larga noche y me dije: 'no está bien'. Cuando pienso en todo el caos que estaba entrando en mi vida, me digo que ahora estoy mucho más feliz".



A pesar de los obstáculos, Radcliffe no se arrepiente de los pasos que ha dado. "Incluso, cuando estaba deprimido, seguí amando mi trabajo. Nunca pensé: 'ojalá no hubiera sucedido", aseguró.



Actualmente, el actor encara nuevos proyectos en teatro y en cine, siendo la última película que ha rodado Miracle Workers, en la que comparte elenco con Karan Soni.