Daniel Radcliffe confiesa la adicción que sufrió mientras grababa "Harry Potter"

Con el estreno mundial de Harry Potter y la piedra filosofal, la vida de su protagonista, Daniel Radcliffe, cambió para siempre. A partir del enorme éxito de la saga basada en las novelas de J. K. Rowling llegaron la fama y el dinero (llegó a ser el joven menor de 18 años más rico de todo el Reino Unido). Pero tanta presión y exposición mediática le terminaron generando una adicción al alcohol que, según confiesa en una entrevista a la revista GQ, casi arruina su carrera .



“Creo que todo el mundo es consciente de que en mi adolescencia tuve que luchar contra un sentimiento que posiblemente estaba solo en mi cabeza, y que me hacía sentirme constantemente vigilado cada vez que entraba en un bar”, dijo Radcliffe. “La forma más rápida de olvidar que todo el mundo me estaba mirando era emborrachándome lo más rápido posible. Pero claro, cuanto más perdía la cabeza, más me miraba la gente y entonces bebía todavía más para ignorarlos”.

“Creo que todo venía porque pensaba que debía estar todo el tiempo agradecido por ser quien soy: tenía un gran trabajo, era rico… ¿Con qué derecho iba a quejarme? Era una presión muy fuerte, porque tenía todo para ser feliz, pero sin embargo no podía dejar de sentirme triste y pensar que no estaba dando la talla como famoso”, asegura el actor.

Sin embargo, el británico relató que pudo sobreponerse a su adicción. “Fui increíblemente afortunado de conocer a gente, algunos actores y otros no, que estuvieron a mi lado en los momentos más duros. Son amigos claves en mi vida que me dieron los mejores consejos y se preocuparon por mí cuando peor estaba. Eso sí, dejar el alcohol al final fue exclusivamente una decisión mía. Una mañana me levanté sintiéndome fatal y me dije: ‘esto que estás haciendo no está bien’”.