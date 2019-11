Daniel Martínez se confundió a un periodista con otro y se irritó con su pregunta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato Daniel Martínez protagonizó un momento de tensión con un periodista este mediodía, luego del almuerzo con el presidente argentino electo Alberto Fernández.

El incómodo episodio ocurrió cuando el periodista Leonardo Luzzi le consultó si en caso de ganar las elecciones, cumpliría con el programa del Frente Amplio, ya que en el debate del miércoles dijo que es apenas una lista de "recomendaciones".

Molesto Daniel Martínez le dijo a periodista de canal cuatro “ ya te dije eso 14 veces!!!!! “ pic.twitter.com/wa8fRS6ga4 — Leo Sarro Press (@leosarro) 14 de noviembre de 2019

Martínez, visiblemente molesto, lo increpó: "Yo no sé por qué preguntás eso. No te entiendo. Ya te lo dije 14 veces", según da cuenta el video publicado por el periodista Leo Sarro. "Es una propuesta y son ideas que por supuesto cada candidato las valora. Si tu miras la propuesta departamental tenía pila de cuestiones. Nosotros vamos a cumplir la esencia que se adapta a cada realidad", respondió Martínez.

Luego, interrumpió la oratoria para lanzarle una acusación al periodista: "Te están soplando... El amigo de El País". Y siguió: "Tenemos una propuesta del impuesto a las herencias más altas, que afecta al cero coma no sé cuánto por ciento de la población. Después no vamos a tocar ningún otro impuesto". Concluyó aclarando que "no hay nada más que explicar", y se retiró.

Martínez se fastidió con la pregunta Luzzi tras confundirlo con su colega Ignacio Romero, que le había hecho exactamente la misma consulta a la mañana. Tal como registró el periodista Leo Sarro en un video, ambos comunicadores estaban vestido de forma muy parecida. "¡Hijos de la madre!, ¡se vistieron igual!", les dice Sarro entre risas en las imágenes que compartió en Twitter.