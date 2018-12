Daniel Figares se despidió de la audiencia de El Espectador y habló sobre posible venta

Agradecido con la audiencia y orgulloso de haber sido parte de la programación en 10 de los 95 años que tiene la radio, Daniel Figares y su equipo de Rompekzas se despidieron el lunes de El Espectador, emisora con la que terminaron su vínculo contractual, aunque no descartan volver en otro lugar del dial.

Figares también se refirió a la venta de la emisora, aunque dijo no saber más de lo que se publicaron en redes sociales durante las últimas horas. De todos modos, lamentó que "el acuerdo de palabra" que había tenido con directivos de la 810 AM para continuar en 2019, no se haya concretado. Sobre todo, "porque se trata de un año electoral", enfatizó.

Al respecto, el comunicador ya le había manifestado a su equipo que el ciclo seguiría un año más tras darse "un apretón de manos" con un directivo de la emisora. Lamentó recibir, sin embargo, un mensaje que decía estar "analizando" la renovación que finalmente no se concretó.

Más allá de esa molestia, Figares destacó la libertad con que pudo expresarse durante el segundo ciclo de Rompekbezas, al igual que lo hizo en el primero, en la década del 90'.

Respecto a los nuevos dueños de la radio, Figares fue contudente: "Si se jugó un partido por arriba, respecto a quiénes serían los nuevos dueños de El Espectador, no tenemos nada para decir. Yo desalentaría a pensar en conspiraciones contra el programa. Simplemente pensamos que íbamos a renovar de palabra y no se hizo. Eso puede ocurrir. Por eso, se produce el final y no podemos hacer nada".

Antes de cerrar su exposición, Figares dijo que hoy la radio mantiene algunas deudas con el programa y que espera que, en breve, se regularice la situación.

Escuchá el audio: