Daniel Castro habló por primera vez del enojo de Fernando Vilar tras el cambio en Telenoche

Daniel Castro visitó el ciclo radial Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde contó los pormenores de su salida y regreso de Canal 4 para la conducción del noticiero central.

"Surgió algo que me convocaran para la conducción del informativo central. Eso se precipitó; tal vez estaba pensado para más adelante. Las cosas se dieron de esa forma. Me llamaron y me sentí un hombre de la casa", dijo sobre la salida de Fernando Vilar.

El conductor Richard Galeano le preguntó específicamente sobre Vilar, quien había asegurado que consideaba a Castro un amigo hasta su salida de Telenoche. "¿Nunca se sentaron a hablar?", le preguntó Galeano.

"No. Él sabrá por qué lo dice", respondió Castro. "Varias veces hice ensayo (de comunicarse con Vilar). En ese momento, me hizo muchísimo ruido eso. Entendí que había algo de dolor por haber estado tantos años y haber quedado en una situación incómoda. Efectivamente sí lo llamé y nunca respondió el teléfono. Lo que aconsejo a quienes preguntan es que le pregunten a él. Ýo no lo sé. Él debe saber la respuesta", añadió.

Luego especificó que la menos dos veces llamó a Vilar y recordó sus años como compañeros en Telenoche. "Nunca sentí que estuviera compiendo con él, ni él conmigo. Estuvimos varios años compartiendo instancias decisivas y cada uno con su estilo".

"Después se dio esa circunstancia. Hice el intento para saber lo mismo que preguntan ustedes", dijo sobre los motivos del enojo de Vilar.