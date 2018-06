Daniel Baldi pidió control de natalidad como medida contra la delincuencia

Daniel Baldi encendió la polémica con un posteo en Facebook en el que pedía un control de natalidad para familias pobres como medida contra la delincuencia. El pedido despertó las alarmas morales de las redes y el escritor y gerente de la Fundación Celeste recibió tantas críticas que resolvió borrar la publicación.

"Ya no podemos tapar el sol con la mano. La delincuencia nos está ganando por goleada. Hoy vi a una mujer embarazada con cuatro niños desabrigados, pidiendo para comer. Creo, aunque duela, que es hora de hacer control de natalidad. Basta de hijos de padres adictos a la pasta base, niños traídos al mundo en condiciones inhumanas. Lamentablemente son cada vez más. La población en ciertos estratos sociales crece y crece y no la podemos frenar. Hay padres que buscan adoptar y los tienen años sometidos a rigurosos controles cuando una población incapacitada para traer niños al mundo, ofreciéndoles lo mínimo que una criatura necesita: amor, abrigo y comida, no para de crecer y crecer", escribió Baldi en ese posteo original.

La propuesta y su autor fueron linchados en las redes. Decenas de usuarios reaccionaron con comentarios críticos, entre ellos los comunicadores Andrés Reyes y Patricia Madrid que se expresaron en la red social Twitter.

Acompáñenme a conocer esta triste historia. pic.twitter.com/1HvNQPNzKk — Andrés Reyes (@AndresReyes1976) 12 de junio de 2018

Baldi se terminó de hundir, en vivo, por un canal de televisión de aire. https://t.co/dYkwgZHpUG — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) 13 de junio de 2018

Baldi hizo una nueva publicación en Facebook con el objetivo de aclarar sus primeras expresiones, pero también se encontró con críticas, en especial por la frase: "Llevo a mi hijo a escuela pública para que esté en contacto con pobres y aprenda de ellos".

Este es el posteo completo: "Lamentablemente tuve que borrar un posteo porque nunca falta el agresivo sin sentido. Quiero aclarar algo: la pobreza no es un delito y ser pobre, muchas veces, resulta sinónimo de esfuerzo, compromiso y sacrificio. Llevo a mi hijo a escuela pública para que esté en contacto con pobres y aprenda de ellos. Ahora bien: estoy convencido de que tenemos que generar control de natalidad. ¿En quiénes? Estoy totalmente de acuerdo en que una madre adicta a la pasta base, en situación de calle y sin los requisitos mínimos para traer un niño al mundo no lo traiga. Me opongo radicalmente a que un niño sufra desnutrición y problemas más serios por irresponsabilidades de los adultos. Amo a los niños y sufro al verlos en la calle con frío, pidiendo para comer y a veces delinquiendo porque padres delincuentes a ve les ordenan que lo vayan a hacer. No soy Hitler, soy una persona que tiene hijos, escribe para niños y ama a los gurieses. Ellos no puede n ser los culpables. Lo único que exijo es que crezcan como se lo merecen".

El escritor también eliminó este post y la noche de este martes fue entrevistado en Todas las voces (Monte Carlo TV) para aclarar sus dichos.

"Sé que rechina la frase control de natalidad y me hago cargo. Siempre está el bobeta que sale con que sos nazi o fascista, pero el control de natalidad va mucho más allá de eso. Un control es favorecer a un niño, y si un niño está por crecer o llegar a un lugar en que no hay necesidades básicas, como hijos de madres adictas o lugares no aptos para la crianza. No es un control asociado a la muerte", dijo en declaraciones recogidas por Montevideo portal.

"No pienso que los pobres no puedan tener hijos. Yo dignifico la pobreza. Tengo muchísimos amigos pobres y defiendo a la pobreza a ultranza porque es muchas veces sinónimo de superación. No apunto a eso. No tiene nada que ver con la pobreza, va por carriles distintos", añadió.