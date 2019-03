Dan a conocer los nombres de los hijos de Maradona en Cuba 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de confirmar que Diego Maradona tiene tres hijos no reconocidos en Cuba, el abogado Matías Morla volvió a referirse al tema y dio precisiones sobre el género, el rango de edades, quiénes son las madres y cuál es la relación que mantienen los adolescentes con el director técnico de Dorados de Sinaloa. Lo hizo en El Diario de Mariana. Allí, en principio, reveló: "Con una pareja, con quien tuvo una relación más estable, tuvo un hombre y una mujer, que creo que se llevan dos años de diferencia. Y hay otra chica que tuvo con otra mujer; esa fue una relación ocasional. En los dos casos, las madres formaron familias ensambladas y son chicos que ya están acostumbrados al padre que los crió. Es decir, no tienen la necesidad de tener un contacto con el padre porque fueron criados solos".

Ahora, en el programa Involucrados, se dieron a conocer los nombres de los niños: Joana, Lu y Javielito. Según comentó la periodista Cora Debarbieri, el muchacho es el más introvertido y no quiere ponerse en el centro de la farándula.

"Esto se levanta porque es Maradona, pero es algo que se sabía desde el 2004. Hay entrevistas de una de las madres en 2004 diciendo que estaba embarazada. Lo que pasa es que en la isla no hay wifi, no hay comunicaciones, es todo medio cerrado. Los chicos allá en Cuba tienen otra educación, no es como acá, que están los medios y si sos hijo de Maradona tenés que hablar. Allá es todo más relajado. Sos la hija de Maradona, en el barrio ya lo saben y no pasa nada", explicó.



Luego, el letrado del exfutbolista dio a conocer, cómo y cuándo fue que Maradona conoció a los adolescentes. "Los conoció en el entierro de Fidel Castro, en Santiago de Cuba -en diciembre de 2016-. Antes, habían hablado conmigo para que se conozcan".



Cuando Mariana Fabbianni, la conductora del ciclo, le preguntó si los chicos ya llevaban el apellido Maradona, Morla fue contundente en su respuesta: "No. En el momento en el que se reconozcan legalmente lo van a tener". Además, adelantó que, por ahora, esa situación no va a cambiar. "Lo que hay ver con el abogado de allá, que pedí que me llame más tarde, es si el procedimiento es similar al de la Argentina. Creo que no, que hay que esperar los resultados del examen de ADN", señaló.



Luego, agregó enfático: "Diego no tiene pensado ir a Cuba este año, pero él cumple con la manutención. Yo me encargo de eso. En Cuba, con 40 dólares estás en una posición económica distinta al resto; está muy devaluada la moneda. Por eso, no significa nada en relación a lo que gana Diego hacer una manutención en ese sentido", indicó.



Con respecto a las edades de los chicos, reiteró que tienen "entre 18 a 20 años" y expresó que son "muy educados". Marina Calabró quiso saber, entonces, si una de las madres era Adonay Fruto, "una mujer con la que mantuvo una relación entre 2001 y 2002"



"Diego me dijo recién que no quiere que se sepan los nombres de las madres ni de los hijos", respondió el abogado, aunque no quiso negar que esa información fuera cierta.La confirmación de la "nueva" paternidad de Maradona generó un gran revuela mediático y tanto sus hijas Gianinna y Dalma, como su exesposa, Claudia Villafañe, dieron a conocer su opinión sobre el hecho. Guillermo Cóppola, quien estuvo junto al exfutbolista en sus primeros años de estadía en Cuba, también habló sobre el tema.