Damián Lescano: "He tenido ofrecimientos para hacer política"

El cantante de plena Damián Lescano otorgó una extensa nota a Jimmy Castilhos donde repasó su carrera y habló de los ofrecimientos que tuvo para hacer política.

"He tenido propuestas, incluso de encabezar listas", dijo "El capo de la plena" en entrevista realizada en Cacho Burguers & CO. Si bien se manifestó agradecido a las propuestas partidarias, Lescano agradeció pero no aceptó la convocatoria.

Para conocer un poco más de este artista oriundo del barrio ¨Las Torres¨ del Cerro de Montevideo, Jimmy repasó aspectos de su vida musical, los cambios que han tenido en estas horas por las nuevas restricciones, sus amores, la trastienda de la movida tropical, la relación de sus colegas, la noche, las adicciones, la política metida en la movida musical, y muchas cosas más en una conversación donde Damián Lescano ¨El Capo de la Plena¨ no se guardó nada.

El músico también abordó las nuevas condiciones de trabajo por las medidas del gobierno contra la pandemia, con bares que cierran sus puertas a la medianoche.