Damián Herrera: "No imagino que los jugadores tengan otro fin que el bien del fútbol; les creo"

—¿Cuál es tu análisis previo al clásico?



—Tiene una connotación especial porque por primera vez en la historia hay un local y un visitante. Teniendo en cuenta a los entrenadores, imagino que Gutiérrez va a hacer un planteo de equipo visitante, con cierto cuidado. Habrá que ver qué hace Peñarol. Es un clásico que puede quedar marcado. Si gana Nacional, los hinchas van a decir que ganó el primer clásico en el Campeón del Siglo. Y si gana Peñarol, dejará el mensaje de ganar en casa. De todos modos, hay que transmitir el mensaje de que queda en eso, nadie se juega la vida o la muerte en esto. Es un partido de fútbol y nada más.

—¿Cómo viste el proceso que fue muy discutido?



—Yo soy de los que piensan que Peñarol puede jugar en su cancha y Nacional en la suya. Es un mensaje de paz y de que puede hacer. Se organizan cumbres de presidentes o recitales en Uruguay. No puede ser que no puedan ir 2.000 hinchas de un equipo a la cancha del otro. Es cierto que hay una violencia que es del fútbol. En 18 de julio se cruza una persona con la camiseta de Peñarol con otro peatón de Nacional y no pasa nada. La violencia es del fútbol. Es mentira que está en la sociedad toda. Se tiene que empezar por educar a los niños y reeducar a los adultos de que esto es un partido de fútbol y nada más.

—¿Cómo valorás este año a nivel de tu carrera?



—Profesionalmente muy bien. En Fox Sports, en poco tiempo, han surgido muy buenas oportunidades. Estamos en el tercer ciclo de La última palabra. En Fox Sports Radio alternamos un mes cada uno en la conducción con Mario Martínez. Es una linda oportunidad; siento que todos nos complementamos bien y sale muy bien el programa. Estamos todos sueltos y le aportamos cada uno su impronta. También me toca comentar los partidos de Copa Libertadores cuando (Marcelo) Tejera no puede. Es de las cosas que más disfruto hacer y para la que más me preparo.

—Dirías que esa multiplicidad de voces es la característica de Fox Sports Radio luego de la salida de Julio Ríos?



—Sí. Veo ese crecimiento. Son ciclos que cambian. Ahora no está Julio y el programa va mutando, según la personalidad de los que estamos. Y el día que no estemos nosotros, va a cambiar nuevamente. Me parece que estamos muy bien en este momento. Habría que preguntarle a todos, pero yo veo es que todos venimos contentos a hacer el programa.

—Los tuyos son días largos, con el arranque en Telemundo...



—Me levanto a las 5:00 de la mañana. Estoy hasta las 14.00 en el Canal. No quiero levantarme tan temprano toda la vida, pero le agarré cariño a esa hora. La gente que está mirando está muy receptiva y atenta a la información. Después de una siesta voy al club a entrenar un poco, luego un mate y vengo para el programa. Son largos mis días, sí.

—¿Cuál es tu visión de este momento político en el fútbol?



—Lo veo muy bien. No va a ser fácil para Nacho Alonso, ni para el nuevo congreso. Porque hay intereses de todos lados y la primera lucha que se viene es por los derechos de TV. Va a ser muy dura la batalla para Nacho. Pero lo considero un tipo capaz. Lo conozco del barrio y es una persona con ideales, que se planta y va para adelante. Ojalá le vaya muy bien. No es fácil. Es un camino largo. El movimiento de los jugadores me parece que le hace bien. Hay una manera de conducir la AUF que estaba vetusta.

—¿Crees que hay que revisar el contrato de TV con Tenfield?



—Sí. Yo tengo contrato en Fox por un año. No puede ser que haya un contrato que vaya hasta 2025. En ningún lugar pasa una cosa así. Capaz que en 2025 los partidos se ven por Instagram o por otra aplicación. No es sano para ningún deporte tantos años de contrato. Yo trabajé en Tenfield y en Gol TV y no es por eso que lo digo.

—¿Cómo evalúas tu experiencia en Tenfield?



—Fue muy buena. Mis primeras experiencias comentando fútbol fueron en Tenfield. Me dieron la oportunidad de hacerlo en partidos de Eliminatorias, incluso, y yo agradecido.

—¿Cómo terminó?



—Terminó con un... no sé si llamarlo "incidente" con Tabárez y una pregunta que le hice sobre Casal. En concreto le pregunté por qué estaba Paco Casal en el vestuario de Uruguay antes del partido por el repechaje contra Costa Rica en 2010. Tabárez se molestó, aunque luego lo hablamos. En ese momento estaba la discusión de que nadie ajeno a la selección podía participar de ciertos espacios. Pero en esos días Casal se hacía ver dentro del vestuario. Yo lo pregunté porque me parecía una pregunta obvia. Pero siempre preguntar por Casal genera cosas. Todos se dieron vuelta en la conferencia de prensa y a partir de ahí fue más complicado. Lo vi a Casal en el aeropuerto y no quiso hablar conmigo. Tuvimos luego una charla en Divina Comedia (sede de Tenfield) y hablamos mano a mano. Estaba molesto. A partir de eso no trabajé más en Tenfield. Pasé a Gol TV y poco a poco se fue dando la desvinculación. Cuando me sumé a trabajar con (Carlos) Muñoz en la radio se dio el quiebre definitivo y seguí otros caminos. Pero cero rencor; fue un trabajo. Si mañana tengo que trabajar en un lugar vinculado a ellos, lo haré sin problema. Siempre y cuando pueda decir lo que me parece y lo que pienso, como hago en todos lados.

Damián Herrera y Nadia Theoduloz.

—¿La pregunta fue para Telemundo?



—Claro. Los demás periodistas se sorprendían como un tipo que trabajaba en Tenfield en ese momento preguntaba por Paco Casal. Fue más fuerte que yo. Era más joven, tenía otro ímpetu. En el momento sentí que era lo que tenía que hacer. Nadie lo hacía y era la pregunta cantada. Ni siquiera siento que lo haya hecho de mala leche o para hacerme el rebelde. Quería saber en carácter de qué estaba, si como representante, dueño de los derechos de TV... o qué. Después lo hablé con Tabárez. Le pedí disculpas si él se había molestado pero le expliqué mi rol. Y quedó por esa.

—¿Crees que es genuina la lucha de los jugadores o, como dicen algunos, hay también intereses económicos detrás?



—Yo les creo a los jugadores. No imagino que no tengan otros intereses que el bien del fútbol uruguayo y de sus pares. Lugano podría estar tranquilamente en su casa y no meterse en eso. Godín lo mismo. Lo que veo es que están haciendo es intentar dejarle algo a los demás. Si más adelante la cosa cambia, será otro el escenario. Pero por ahora les creo. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Naturalizamos que a los equipos se les deba tres meses, cuatro, seis meses. Si a mí no me pagan el sueldo un mes, no pago la luz y el agua. Pero en el fútbol lo asumimos como normal. De pique eso tiene que cambiar, más allá de las condiciones de trabajo.

—También tenés una carrera como futbolista...



—Bueno, no sé si se puede llamar así. Hice séptima en Liverpool. Sexta, quinta y cuarta en Fénix. Un técnico me dejó libre cuando tenía 18 años. Tampoco yo estaba muy convencido. Es un sacrificio grande perderse salidas, cumpleaños... Por eso hay que tener muy en cuenta el esfuerzo que hacen muchos chicos y de pronto no se les cumple el sueño. A los 18 o 19 años viene alguien y les dice "no te quiero más". Y no tienen estudios ni para dónde arrancar. Es complicado. En mi caso seguí estudiando y haciendo mi vida. Cuando tenía 20 años un DT que me conocía me dijo para ir a Boston River a la C. Lo tomé como una oportunidad de disfrute. Jugar contra equipos como Basañez, Platense... me dio una gran experiencia. Jugué dos años y me sirvió muchísimo para mi trabajo. Era amateur y había que apostar a eso si quería seguir. Pero ya había empezado en el periodismo y lo tenía encaminado. En la actualidad juego en Tigre, un equipo de la Liga Montevideo. Si ganamos mejor, pera lo principal es que somos un grupo de amigos muy lindo. El fútbol integra mucho.

—¿Cuál es tu posición?



—Juego de volante ofensivo. Me dan la 10 y la tengo que agarrar.



—En cuanto a la vida de pareja, ¿es verdad que están distanciados con Nadia Theoduloz?



—Estamos separados. Son cosas que pasan entre las personas. Siempre hay una responsabilidad de uno y de otro en todo lo que pasó. Estamos separados y no tengo mucho más para agregar. Cada cual por su lado y a seguir el camino. Ya estamos grandes los dos y sin ningún problema lo decidimos.